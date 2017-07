Były prezydent Lech Wałęsa spotka się z Donaldem Trumpem

– Pierwotnie w planach wizyty nie było bezpośredniego spotkania Trumpa z Wałęsą, ale Amerykanie uznali, że powinno się odbyć i szukają możliwości zorganizowania rozmowy prezydentów – mówi w rozmowie z onet.pl Krzysztof Pusz. Wałęsa miał zostać zaproszony przez Amerykanów. Według rozmówców portalu prezydent Donald Trump ma w swoim przemówieniu wspomnieć Lecha Wałęsę i jego zasługi dla Polski.

We wtorek w rozmowie z dziennikiem „Fakt” były prezydent Lech Wałęsa zdradził, że „trwają rozmowy” dotyczące jego spotkania z Donaldem Trumpem. – Wszystko zależy od decyzji prezydenta Trumpa. Ja o to spotkanie jakoś szczególnie nie zabiegam – stwierdził.

Były prezydent poinformował przy tym, że jeżeli doszłoby do spotkania, powiedziałby Donaldowi Trumpowi, że liczy na to, iż rozbije on układy, które hamują rozwój w tym kraju i nie podobają się Amerykanom. – Wyraziłbym również nadzieję, że po ich rozbiciu, coś pozytywnego w ich miejsce zbuduje. To niestety nie udało się Obamie – ocenił. – Jeżeli chodzi o Polskę, to zwróciłbym uwagę na to, że tak jak w USA, tak i w naszym kraju ludzie chcą zmian. Nie podoba im się wiele rzeczy, które robią rządzący. Dlatego obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania. Chciałbym podjąć ten temat szerzej i podyskutować o tym, co dzieje się na świecie – zaznaczył. – Na przykład jaki jest fundament Europy? Czym jest obecnie prawica, a czym lewica? Jak demokracja powinna radzić sobie z populizmem oraz demagogią? To są główne pytania, które bym postawił – wymieniał.