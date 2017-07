Najsłynniejszy wolontariusz WOŚP potrzebuje pomocy. Ruszyła zbiórka pieniędzy na leczenie chłopca

Łukasz Berezak od wielu lat pomaga Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nawet wtedy, kiedy stan jego zdrowia nie był najlepszy, chłopiec udzielał się jako wolontariusz. Łukasz cierpi bowiem na chorobę Leśniowskiego-Crohna. 14-letni chłopiec ma problemy z nerkami i stawami. Ma problemy z chodzeniem, nadciśnienie oraz obniżoną odporność. Chłopiec nie chodzi do szkoły i ze względu na stan zdrowia musi uczyć się w domu. Konieczność przyjmowania leków co kilka godzin oraz zmienne samopoczucie sprawiają, że jego dzień wygląda inaczej niż każdego zdrowego dziecka. W ostatnich tygodniach stan zdrowia chłopca się pogorszył. Matka Łukasza tłumaczyła, że coraz częściej boli go brzuch, a ataki są coraz silniejsze. – Najgorsze są noce, ból brzucha bywa nie do zniesienia. Choć jak zwykle Łukasz stara się być dzielny – opowiada.

Łukasz przyznał, że „nie jest to najprzyjemniejsza sytuacja, ale da się do niej przyzwyczaić” .

Ponieważ koszty leczenia chłopca są ogromne, w internecie ruszyła zbiórka, która ma pomóc w zebraniu środków. Każdego roku terapia Łukasza pochłania bowiem blisko 45 tysięcy złotych. Podaż leków na wszystkie schorzenia rozplanowana jest na całą dobę. Oznacza to, że Łukasz co 2-3 godziny przyjmuje lek. Dodatkowo, w ramach leczenia głównej choroby Leśniowskiego-Crohna raz w tygodniu przeprowadzany jest zabieg, który trwa kilka godzin. Wykonywany jest on w domu przez mamę. Jest to zabieg podskórny - przetoczenie leku przy zastosowaniu specjalnych igieł i pompy infuzyjnej, wstrzykującej odpowiednią dawkę immunoglobulin, które zapobiegają zakażeniom. Do wspierania akcji zachęca również Jurek Owsiak.