Budka zarzuca manipulację TVP. „Na to idą pieniądze podatników”

„Esencja manipulacji TVPiS. I na to idą pieniądze podatników" – napisał na Twitterze Borys Budka.

Polityk udostępnił też post, w którym zebrano screeny z telewizyjnych transmisji wystąpień w Sejmie. Stacja TVP Info w czasie, gdy Budka przemawiał z mównicy zamieściła podpis: „Borys Budka z Platformy Obywatelskiej obraża ministra Błaszczaka, kpiąc z jego nazwiska”. Dla porównania, w Polsat News można było przeczytać: „Budka: >>Buta<< to słowo klucz dla działania ministra Błaszczaka”, a w TVN24: „Budka (PO): Kwintesencja kolesiostwa to słynna koperta min. Szyszki dot. >>córki leśnika<<”.

Wcześniej Budka na Twitterze opublikował post, w którym „rozszyfrował nazwisko >>Błaszczak<<”. „Buta, łgarstwo, agresja, serwilizm, zarozumiałość, cynizm, zakompleksienie, arogancja, kolesiostwo” – wyliczał polityk opozycji.

Do tych zarzutów pod adresem szefa MSWiA odniósł się również na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Polityk PiS stwierdził, że jeżeli Borys Budka będzie twarzą PO, to obecna partia rządząca może pozostać przy władzy do ok. 2048 roku.