Resort nauki przeznacza 20 mln zł dla praktykantów

List intencyjny w sprawie programu praktyk zawodowych podpisali w środę: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, wicepremier minister rozwoju i minister finansów Mateusz Morawiecki, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, a także przedstawiciel Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

„Zarówno studenci, jak i decydenci akademiccy zdają sobie sprawę, że kształcenie praktyczne ma przed sobą kolosalną przyszłość. Współpraca na tym polu możliwa jest nie tylko na linii PWSZ – lokalni przedsiębiorcy, ale również na linii PWSZ – instytucje publiczne. To te ostatnie powinny dawać impuls do współdziałania – tak, jak to się dzieje dzisiaj. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe to kuźnica lokalnych elit. Dzięki większej elastyczności i otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze mogą spełniać tę rolę jeszcze lepiej” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Jak poinformowało MNiSW w komunikacie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował, że przyjmie na sześciomiesięczne praktyki 1426 studentów z różnych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w całym kraju. Na stypendia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło ok. 20 mln zł, co oznacza, że każdy z uczestników praktyk będzie otrzymywał 2360 zł miesięcznie przez cały czas trwania programu.

Pierwsi uczestnicy zaczną pracę w oddziałach ZUS we wrześniu tego roku. Projekt potrwa do stycznia 2019 roku.