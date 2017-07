NA ŻYWO: Wizyta Donalda Trumpa i szczyt Trójmorza w Polsce. „Europa musi robić więcej”

16:00



Minister Antoni Macierewicz w specjalnym wystąpieniu skomentował także zakup od Amerykanów rakiet typu Patriot. Podkreślał rolę nowych władz USA w prowadzonych negocjacjach. – Te rokowania dotyczące rakiet Patriot nie przyspieszyłyby i nie napotkałyby na tak przyjazną i otwartą postawę rządu Stanów Zjednoczonych, jak to w memorandum jest sformułowane, gdyby nie była to administracja pana prezydenta Donalda Trumpa – powiedział szef MON w dniu wizyty amerykańskiego prezydenta w Warszawie. – Dokument jest jeszcze jednym dowodem na to, jak naprawdę wygląda wspaniała współpraca między USA i Polską – dodawał.



Jak zapewnia Macierewicz, pierwsze baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski do 2022 r. Zaznacza, że wraz z nabyciem wyrzutni rakiet Homar, uzupełnia to całościową strukturę polskiego systemu obronnego, „czyli tarczy antyrakietowej dającej nam pełne bezpieczeństwo przed jakimkolwiek przeciwnikiem dysponującym jakąkolwiek bronią mogącą Polsce zagrażać”.







15:45



Po wylocie prezydenta USA z Warszawy Ministerstwo Obrony Narodowej zaprosiło mieszkańców miasta na polsko–amerykański piknik wojskowy. Podczas pikniku Polska Grupa Zbrojeniowa prezentuje nowoczesne uzbrojenie i sprzęt, produkowane przez zakłady przemysłowe należące do PGZ. Uczestnicy imprezy będą mogli zobaczyć m.in. taktyczny bezzałogowy statek powietrzny E-310, pojazdy specjalnego przeznaczenia z legendarnej fabryki Jelcz, system minowania narzutowego Baobab z Huty Stalowa Wola, mobilny radar Bystra ze spółki PIT-Radwar, a także przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun oraz szeroką gamę amunicji ze spółki Mesko.

– Modernizujemy i zwiększamy nasze wojsko; chcemy, by polscy żołnierze dysponowali najnowocześniejszą bronią, w tym systemami antyrakietowymi i rakietowymi chroniącym przed zewnętrzną agresją – mówił jeszcze w środę minister Antoni Macierewicz. – Po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce można mieć pewność wzmocnienia mocnego sojuszu polsko-amerykańskiego i trwałej obecności amerykańskiej w Polsce, współpracy gospodarczej, w tym współpracy naszych przemysłów zbrojeniowych – zapewniał.

15:30



Jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych stwierdzeń padło z ust Donalda Trumpa niepostrzeżenie. Prezydent specjalnie nie chciał podkreślać swojej wypowiedzi?





15:15



Polacy bardzo wysoko ocenili część wystąpienia Donalda Trumpa odnoszącą się do historii Polski. W krajowych mediach społecznościowych już toczy się dyskusja na temat tego, czy prezydent USA mówił z pamięci, czy czytał z kartki. Zdjęcia dowodzą, że korzystał z pomocy wyświetlających tekst prompterów. Jak podkreślają jednak obrońcy Trumpa - nawet czytając, musiał znać wygłaszane przez siebie słowa, żeby nie popełnić gafy.

15:00



Przypominamy, że po godzinie 17:00 rozpocznie się podsumowanie pierwszego dnia szczytu Inicjatywy Trójmorza. Z tej okazji Kancelaria Prezydenta przygotowała skrót najważniejszych informacji.

Jak przypomniała Kancelaria Prezydenta RP, Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

14:45



Słowa Trumpa skomentował już rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nie zgodził się ze stwierdzeniami prezydenta USA o destabilizujących działaniach Rosji w Europie. Odniósł się także do zakupienia przez Polskę rakiet Patriot. Stwierdził, że temat ten nie będzie poruszany na spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Niemczech.



14:35



Samolot z prezydentem USA właśnie odleciał z lotniska na Okęciu.



14:30



Po wystąpieniu Donalda Trumpa krótką rozmowę z dziennikarzami odbyła obecna na placu Krasińskich premier Beata Szydło. Podkreślała swoją radość i dumę po wysłuchaniu słów amerykańskiego prezydenta. – To, że dzisiaj Donald Trump tutaj, na tle pomnika Powstańców Warszawskich, występował, był tutaj razem z nami, dowodzi, że Polska jest państwem ważnym, Polska jest państwem, z którym trzeba się liczyć i Polska jest państwem, które jest gwarantem światowego pokoju, bezpieczeństwa, szybko się rozwijamy – mówiła.

– Pan prezydent mówił w swoim wystąpieniu o polskim bohaterstwie, o wspaniałych Polakach i ja mogę powiedzieć tyle: jako polski premier, jako Polka jestem dumna z tego, że przeżywamy takie chwile, jestem dumna z tego, że Polska rozwija się tak świetnie, że rząd, którym mam zaszczyt kierować, prowadzi polskie sprawy w dobrym kierunku – dodawała premier Szydło.

14:10



Kolumna limuzyn z prezydentem Trumpem odjechała już w stronę lotniska. Jeszcze dziś prezydent USA uda się do Niemiec na szczyt G20.

13:53



W kolejnym fragmencie prezydent Donald Trump opowiedział historię z Powstania Warszawskiego i opisał walki o Aleje Jerozolimskie, po raz kolejny podkreślając, że ważniejsze od siły militarnej była wola walki i duch polskich patriotów. – Każdy kawałek ziemi i każda część naszej cywilizacji jest warta obrony kosztem krwi i życia – podkreślał. – Nasza wolność, cywilizacja i przetrwanie są zależne od więzów historycznych, kulturowych i ducha. Tak jak Polska nie dała się złamać, Zachód nigdy nie da się złamać. Nasze wartości przetrwają, nasze społeczeństwo przetrwa, zatriumfujemy – grzmiał z mównicy prezydent USA.

13:50

– Czy Zachód ma wolę przetrwania, wolę ochrony granic i swoich obywateli przed siłami zła? Możemy mieć najsilniejsze gospodarki i najsilniejsze armie, ale jeśli nie będziemy mieli woli przetrwania, będziemy słabi – mówił.

13:45



W emocjonującym fragmencie przemówienia prezydent Trump wymienił liczne wartości Zachodu, którym hołduje Ameryka i dzięki którym jego zdaniem zachodnia cywilizacja nie zniknie z mapy świata. Wyliczenie zalet zakończył podkreśleniem konieczności zwiększenia wydatków na wojskowość. „Europa musi robić więcej” – podkreślał. Chwalił Polskę za zakupienie rakiet patriot i wysiłek finansowy naszego kraju zmierzający do zwiększenia potencjału wojskowego Polski i NATO.

13:42



– Amerykanie, Polacy i wolne narody cenią sobie wolność jednostki. Musimy opierać się siłom ze wschodu i z południa, które chcą osłabić naszą wolę. Historia Polski uczy nas, że te złe siły są skazane na porażkę, jeśli chcemy ich porażki. A my chcemy ich przegranej. Nasi przeciwnicy przegrają, ponieważ nie zapomnimy, kim jesteśmy. Amerykanie nigdy nie zapomną. Polacy nigdy nie zapomną – mówił prezydent USA.

13:40



Podczas swojego przemówienia prezydent Trump po raz kolejny mocno uderza w Rosję, oskarżając ją o sianie propagandy, wspieranie terrorystów na Bliskim Wschodzie i ataki hakerskie.



13:38



– Musimy wspólnie opierać się zagrożeniu, jakim jest terroryzm. Nasze granice powinny zostać zamknięte przeciwko wszelkiego rodzaju ekstremizmom. Twardo walczymy przeciwko islamskim ekstremizmem i przetrwamy – zapewniał.

13:34



– Kiedy stoję tu przed wami, przed tym niesamowitym tłumem, słyszę echa głosów wszystkich Polaków: „My chcemy Boga”. Polska zwyciężyła, Polska przetrwała – podkreślał Trump.

13:28



– W 1920 roku w Bitwie nad Wisłą powstrzymaliście sowiecką Rosję przed zalaniem Europy. W 1939 roku doświadczyliście wojny z Niemcami i okupacji Rosyjskiej po wojnie. Wasza piękna stolica została zniszczona, miliony waszych obywateli zginęło. Podobnie największa w Europie społeczność żydowska została starta niemal na proch. To zaszczyt móc stać tu dziś na scenie w towarzystwie powstańców warszawskich. To wielki honor. Ten pomnik (Powstania Warszawskiego - red.) przypomina nam o strasznej historii. Podczas gdy Niemcy niszczyli miasto, po drugiej stronie rzeki stali Rosjanie, bezczynnie przyglądając skazanej na porażkę się walce Polaków. Wasi przeciwnicy chcieli was zniszczyć, ale Polski nie da się złamać – przypomniał historię naszego kraju.

13:27



– Polscy bohaterowie i nasi patrioci walczyli razem już u zarania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podobnie staliście przy nas w Afganistanie i Iraku. Razem z nami przelewaliście krew i umieraliście za wolność. Jestem tutaj nie tylko z wizytą u „starego” sojusznika, ale także z sygnałem dla tych, którzy walczą o wolność. Opowieść Polski, jest opowieścią ludzi, którzy walczyli o wolność i nigdy, przenigdy nie zapomnieli, kim są. Dziękuję wam bardzo. To wielki honor – podkreślał.



13:25



– Polska, pomimo zmiany granic, zaborów, wojen, została zmieciona z mapy Europy, ale nie została zniszczona całkowicie. Polska przetrwała, Polska odżyła. Nie poddaliście się opresji, jesteście dumnym narodem – mówił do Polaków Donald Trump.

13:22



– USA mają wielu fantastycznych dyplomatów, ale nie ma lepszego ambasadora, niż Melania. Dziękuję ci – zaczął prezydent Donald Trump. – Ameryka kocha Polskę i kocha Polaków. Dziękuję. Polska powinna pozostać bezpieczna, silna i wolna. Prezydent Duda i wspaniała Pierwsza Dama Agata powitali nas ze słynną polską gościnnością. Dziękuję. Witam także słynnego byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Dziękuję wszystkim Polakom za gościnność i hojność, z jaką powitaliście naszych żołnierzy w swoim kraju. Z dumą mogę powitać także weteranów wojennych z Polski, Wielkiej Brytanii i Rumunii– powiedział.







13:17



Zaskakując wszystkich zebranych, jako pierwsza zaczęła przemawiać Melania Trump. Opowiadała o wizycie w Centrum Nauki Kopernik i podkreśliła, że najważniejszym zadaniem jej męża jest zapewnienie pokoju na świecie.

13:15



Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych razem z małżonkami złożyli wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

13:13



Prezydent Trump ze swoją świtą wszedł na przygotowane dla niego podium. Widownia skanduje: „Donald Trump! i „Andrzej Duda!”.

13:05



Limuzyna z prezydentem USA dopiero jedzie na plac Krasińskich. Początek przemówienia na pewno się opóźni.

12:57



Grupa kilkuset osób prowadzi kontrmanifestację, skandując hasła wymierzone w prezydenta Trumpa. Policja szczelnym kordonem otacza manifestantów.

12:55



Na przemówienie Donalda Trumpa czekają również kombatanci. Do końca nie było pewne, czy zostaną zaproszeni.

12:50



Jest także premier Beata Szydło. Niestety nie mogła liczyć na tak żywiołowe przywitanie.

12:44



Na placu Krasińskich pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zgromadzony tłum zwolenników rządu skanduje: „Jarosław, Jarosław”.

12:40



Około 10:30 żona prezydenta USA Melania Trump została ugoszczona przez pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę w Belwederze. Po spotkaniu obie panie udały się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie wspólnie poprowadziły warsztaty z dziećmi.

12:32



Spora część zgromadzonych na placu Krasińskich zachowuje się jak na wiecu politycznym. Tłum skanduje: "Platforma - złodzieje".

12:20

Córka prezydenta USA Ivanka Trump około godziny 10 rano złożyła kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Później udała się do Muzeum Żydów Polskich Polin. Społeczność żydowska w Polsce nie była jednak zadowolona z faktu, że Donald Trump zerwał z tradycją amerykańskich prezydentów, którzy do tej pory osobiście odwiedzali warszawski pomnik. W otwartym liście, podpisanym między innymi przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, dali wyraz swojej niechęci. „Głęboko ubolewamy że Prezydent Donald Trump, choć będzie przemawiał publicznie zaledwie o milę od tego Pomnika, uznał za stosowne zerwać, z tą godną uznania tradycją” – napisali.

12:05

Na placu Krasińskich zebrały się już tłumy. Posłanka Nowoczesnej donosi na Twitterze, że wygwizdano opozycję i byłego prezydenta Lecha Wałęsę.











11:50





11:36

Prezydent Andrzej Duda powitał wszystkich gości, liderów państw Inicjatywy Trójmorza. Rozpoczęła się sesja plenarna, a po prezydencie Polski głos zabrał Donald Trump.

Prezydent USA zapewnił państwa Inicjatywy Trójmorza o swoim wsparciu, ocenił również, że ten projekt ma potencjał. – Ten region jest dla mnie szczególnie ważny, bo, jak państwo wiedzą, moja żona pochodzi ze Słowenii. Cieszę się, że Austria, Rumunia, Bułgaria i Węgry budują rurociąg z Morza Czarnego – powiedział.

Trump powiedział, również, że Inicjatywa Trójmorza zapewni „wolność i bezpieczeństwo przed przymusem z zewnątrz”.



11:29







11:26

Dwanaście państw, trzy morza i jeden cel: rozwój regionu. Dwudniowy Szczyt Inicjatywy Trójmorza, czyli nowego pomysłu na zwiększenie jedności europejskiej w ramach UE, rozpocznie się 6 lipca w Warszawie.

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. Cel który im przyświeca: Im silniejsza Europa Środkowa jako część UE, tym silniejsza Unia Europejska.

11:17





11:14

Przywódcy 12 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej wezmą udział w rozpoczynającym się dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie Szczycie Trójmorza. To inicjatywa, dzięki której cały region ma rozwinąć się gospodarczo. Chodzi zarówno o infrastrukturę, jak i energetykę. Gościem honorowym spotkania będzie amerykański prezydent Donald Trump.

11:08

– Wstępnie umówiliśmy się z prezydentem Donaldem Trumpem na przyszły rok na moją wizytę w USA – oznajmił prezydent Andrzej Duda.

11:00

Zakończyło się spotkanie prezydentów z mediami, zaraz rozpocznie się spotkanie w ramach szczytu Trójmorza, na którym gościł będzie prezydent USA.



10:58

Amerykańska dziennikarka zapytała prezydenta USA o to, czy to Rosjanie wpływali na wybory w Stanach Zjednoczonych. – To mogła być Rosja, to mogły być także inne kraje. Wiele osób przeszkadzało w wyborach. Barack Obama, odkrył to w sierpniu, a w listopadzie były wybory. Dlaczego on wtedy nic nie zrobił? Miał raporty CIA, miał czas. On myślał, że Hillary Clinton wygra wybory i dlatego nic nie zrobił. W sierpniu dostał informację, pewnie od CIA, że Rosjanie próbują mącić przy wyborach. Pytanie jest: Dlaczego nie zrobił nic od sierpnia do listopada? – odpowiedział Trump.

Dopytywany, dlaczego nie chce jasno stwierdzić, że byli to Rosjanie, odpowiedział, że tak twierdzi 3-4 agencje wywiadu Stanów Zjednoczonych, gdy USA mają ich około 17. – Zgadzam się, myślę, że to była Rosja, ale też inne kraje. Nikt tak naprawdę nie wie na pewno, jak to wygląda. Jak było w Iraku: na 100 proc. wszyscy byli pewni, że Irak ma broń jądrową, a skończyło się zamieszaniem – odparł Trump.



10:55

– Owszem, mamy wiele surowców naturalnych, w każdym momencie możemy podpisać wiele dodatkowych kontraktów – powiedział Donald Trump nawiązując do sprawy ewentualnej dalszej współpracy Polski i USA w kwestii dostaw skroplonego gazu. – Jeśli będziecie potrzebować taniej energii, to od razu do nas dzwońcie – zażartował.

– To nie prezydenci będą podpisywali tę umowę na długoterminowe dostawy gazu, tylko polska i amerykańska firma podpiszą tę umowę. To ważne, byśmy mieli alternatywne dostawy i uniezależnili się od gazu z Rosji – mówił z kolei o tej sprawie prezydent Andrzej Duda.







10:49

Donald Trump został zapytany o swój stosunek do CNN w ostatnim czasie. – Oni ostatnio wypuszczają dużo fake newsów, CNN ma słabą jakoś merytoryczną tekstów. Panie prezydencie, też ma pan ten problem? – odpowiedział, zwracając się do Andrzeja Dudy. – Chcemy, by w USA istniała uczciwa prasa. Nie chcemy fake newsów, to zła rzecz dla państwa – dodał.

– Jest sporo patologii, w jednym z tygodników dokonano takiego porównania dwóch stacji. Jedna z nich nie odnotowała mojej wizyty w Chorwacji, gdzie ustalałem sprawy szczytu Trójmorza. W Polsce panuje absolutna wolność mediów. To za czasów poprzedniego prezydenta, ABW weszła do redakcji tygodnika „Wprost” – odpowiedział na pytanie o wolności prasy w Polsce prezydent Duda.



10:45

– Byłem krytykowany za swoje poglądy na temat NATO, tymczasem Polska wypełnia swoje zobowiązania wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niezwykle to doceniam. Podczas spotkania pogratulowałem prezydentowi Dudzie tego, że Polska dołączyła do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska dołączyła do tego grona w ciężkim czasie, musimy teraz stanąć naprzeciwko takim niebezpieczeństwom jak terroryzm, czy Korea Północna. Musimy wspólnie, razem, przeciwstawić się Korei Północnej – mówił Trump. – Rozmawialiśmy o katastrofie humanitarnej w Syrii i o zwalczeniu dżihadystów. Niedługo uda nam się zwalczyć bojowników Państwa Islamskiego – dodał.

Donald Trump zapewnił, że USA wspierają inicjatywę Trójmorza. – Nigdy nie zostaniecie w sytuacji, w której macie tylko jednego dostawcę paliwa – podkreślił. Trump dodał, że chce dalej zacieśniania relacji gospodarczych między Polską i Stanami Zjednoczonymi.



10:41

– Jestem zadowolony z rezultatu naszych rozmów, a także z tego, że mogę odwiedzić Polskę po raz pierwszy. To niesamowite i piękne miejsce, szczególnie wasza historia – powiedział Donald Trump. – Jestem wdzięczny za aktywną pomoc Polski w naszych walkach, jak np. w starciach z terrorystami, m.in. z Państwa Islamskiego. Chcę podziękować niezwykłym polskim żołnierzom, którzy walczą ramię w ramię z naszymi żołnierzami. Chcę podziękować także Polakom, którzy goszczą 5 tys. naszych żołnierzy – mówił i podkreślił: – Nigdy nie byliśmy bliżsi Polski, niż jesteśmy w tej chwili.

10:38

Prezydent Andrzej Duda mówił sporo o współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w zakresie energetyki. – Mam nadzieję, że zostanie zawarty kontrakt długoterminowy na dostawy skroplonego gazu do Polski – powiedział.



10:33

Rozpoczęło się spotkanie prezydentów z mediami.



– Ogromnie cieszę się z tej wizyty w Warszawie. Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, o sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy i wschodniej flance. Tematem rozmów była też Ukraina i ćwiczenia Zapad, odbywające się na Białorusi. Rozmawialiśmy także o zamówieniu rakiet Patriot, realizacji programów „Wisła” i „Homar”. Mogę powiedzieć, że cieszę się po tych rozmowach, Donald Trump myśli poważnie o bezpieczeństwie Polski – mówił prezydent Andrzej Duda. – Wizyta prezydenta USA w Polsce podkreśla naszą więź – zaznaczył.



10:29

Rozpoczęło się spotkanie pierwszych dam Polski i Stanów Zjednoczonych. Agata Kornhauser-Duda i Melania Trump rozmawiają w Belwederze.



10:14





10:02

Około godz. 10.30 rozpocznie się spotkanie prezydentów z mediami.





9:50





9:38





9:29

Kolumna przewożąca Donalda Trumpa dotarła na Zamek Królewski. Po krótkim, oficjalnym przywitaniu, prezydenci udali się na rozmowę.



9:20





9:13

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz weźmie udział w rozmowach plenarnych pod przewodnictwem prezydentów Polski i USA. Zasadniczym tematem rozmów delegacji będą kwestie bezpieczeństwa i współpracy energetycznej.

9:10

Od godz. 10 będą otwarte bramki przy placu Krasińskich, gdzie o godz. 13 Donald Trump wygłosi swoje przemówienie.

9:02

O 9.20 ma rozpocząć się spotkanie prezydentów Polski i USA. Trwają przygotowania do wyjazdu Donalda Trumpa na Zamek Królewski w Warszawie.



8:34

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski skomentował w programie „Gość poranka” w TVP Info wizytę Donalda Trumpa w Polsce i podpisanie memorandum informującego, że rząd USA wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot.







8:20

– Spełnia się amerykański sen (...). Nowoczesne pociski będą broniły polskiego nieba. To wielki krok w kierunki wzmocnieniu bezpieczeństwa – stwierdził w trakcie programu „Gość poranka” wiceszef MON Michał Dworczyk, komentując podpisanie memorandum ws. rakiet Patriot.

7:58

Można mówić o pierwszych efektach wizyty prezydenta Trumpa i jego administracji w Polsce. Podpisano memorandum ws. zakupu rakiet Patriot:

7:42

Ze względu na wymogi organizacji wizyty prezydenta USA i szczytu Trójmorza, warszawiaków czekają duże utrudnienia w ruchu. W czwartek 6 lipca zamkniętych będzie wiele ulic, w centrum obowiązuje również zakaz parkowania. Wszystko co powinniście wiedzieć:





7:31

Prezydent Andrzej Duda pojawił się w radiowej Jedynce w czwartek rano. Jak mówił prezydent, wizyta Donalda Trumpa w Polsce „zawsze wzmacnia” pozycję państwa, także naszego kraju. – Ta wizyta pokazuje, że jesteśmy krajem liczącym się – mówił prezydent.

- Chciałbym, żeby obecność sojuszników na naszym terenie miała charakter stały. Stany Zjednoczone są gwarantem militarnego bezpieczeństwa Europy i liczę, że obecność USA będzie w Polsce zwiększana i wzmacniana - powiedział Duda. Prezydent dodał, że chciałby, żeby „jakaś firma z USA” zapewniła długofalowe dostawy gazu skroplonego do Polski.



6:43

Przemówienie Donalda Trumpa na placu Krasińskich w Warszawie jest otwarte dla każdego, zakazane jest jednocześnie przyjście ze zwierzętami czy rowerem. Nie można też wnosić plecaków, jedzenia, parasolek czy rozkładanych krzeseł.

6:30



Od godziny 7 zostanie uruchomiona specjalna infolinia, na której policjanci będą informować o utrudnieniach związanych z przejazdem kolumny prezydenta Trumpa. Numer infolinii: 22 60 380 38.

Prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką Melanią w środę wieczorem pojawił się w Polsce. Towarzyszy mu dwudziestoosobowa delegacja, w której znalazła się także jego córka Ivanka Trump z mężem. Na czwartek zaplanowana jest oficjalna część wizyty i spotkanie z polską parą prezydencką. Przywódca Stanów Zjednoczonych weźmie również udział w szczycie Trójmorza oraz wygłosi przemówienie na pl. Krasińskich. Donald Trump będzie także uczestniczył w szczycie Trójmorza w Warszawie współorganizowanym przez Polskę i Chorwację.

Plan wizyty Donalda Trumpa w Polsce: