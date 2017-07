NA ŻYWO: Wizyta Donalda Trumpa w Polsce

11:36

Prezydent Andrzej Duda powitał wszystkich gości, liderów państw Inicjatywy Trójmorza. Rozpoczęła się sesja plenarna, a po prezydencie Polski głos zabrał Donald Trump.

Prezydent USA zapewnił państwa Inicjatywy Trójmorza o swoim wsparciu, ocenił również, że ten projekt ma potencjał. – Ten region jest dla mnie szczególnie ważny, bo, jak państwo wiedzą, moja żona pochodzi ze Słowenii. Cieszę się, że Austria, Rumunia, Bułgaria i Węgry budują rurociąg z Morza Czarnego – powiedział.

11:26

Dwanaście państw, trzy morza i jeden cel: rozwój regionu. Dwudniowy Szczyt Inicjatywy Trójmorza, czyli nowego pomysłu na zwiększenie jedności europejskiej w ramach UE, rozpocznie się 6 lipca w Warszawie.

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. Cel który im przyświeca: Im silniejsza Europa Środkowa jako część UE, tym silniejsza Unia Europejska.

11:14

Przywódcy 12 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej wezmą udział w rozpoczynającym się dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie Szczycie Trójmorza. To inicjatywa, dzięki której cały region ma rozwinąć się gospodarczo. Chodzi zarówno o infrastrukturę, jak i energetykę. Gościem honorowym spotkania będzie amerykański prezydent Donald Trump.

11:08

– Wstępnie umówiliśmy się z prezydentem Donaldem Trumpem na przyszły rok na moją wizytę w USA – oznajmił prezydent Andrzej Duda.

11:00

10:58

Amerykańska dziennikarka zapytała prezydenta USA o to, czy to Rosjanie wpływali na wybory w Stanach Zjednoczonych. – To mogła być Rosja, to mogły być także inne kraje. Wiele osób przeszkadzało w wyborach. Barack Obama, odkrył to w sierpniu, a w listopadzie były wybory. Dlaczego on wtedy nic nie zrobił? Miał raporty CIA, miał czas. On myślał, że Hillary Clinton wygra wybory i dlatego nic nie zrobił. W sierpniu dostał informację, pewnie od CIA, że Rosjanie próbują mącić przy wyborach. Pytanie jest: Dlaczego nie zrobił nic od sierpnia do listopada? – odpowiedział Trump.

Dopytywany, dlaczego nie chce jasno stwierdzić, że byli to Rosjanie, odpowiedział, że tak twierdzi 3-4 agencje wywiadu Stanów Zjednoczonych, gdy USA mają ich około 17. – Zgadzam się, myślę, że to była Rosja, ale też inne kraje. Nikt tak naprawdę nie wie na pewno, jak to wygląda. Jak było w Iraku: na 100 proc. wszyscy byli pewni, że Irak ma broń jądrową, a skończyło się zamieszaniem – odparł Trump.



10:55

– Owszem, mamy wiele surowców naturalnych, w każdym momencie możemy podpisać wiele dodatkowych kontraktów – powiedział Donald Trump nawiązując do sprawy ewentualnej dalszej współpracy Polski i USA w kwestii dostaw skroplonego gazu. – Jeśli będziecie potrzebować taniej energii, to od razu do nas dzwońcie – zażartował.

– To nie prezydenci będą podpisywali tę umowę na długoterminowe dostawy gazu, tylko polska i amerykańska firma podpiszą tę umowę. To ważne, byśmy mieli alternatywne dostawy i uniezależnili się od gazu z Rosji – mówił z kolei o tej sprawie prezydent Andrzej Duda.



10:49

Donald Trump został zapytany o swój stosunek do CNN w ostatnim czasie. – Oni ostatnio wypuszczają dużo fake newsów, CNN ma słabą jakoś merytoryczną tekstów. Panie prezydencie, też ma pan ten problem? – odpowiedział, zwracając się do Andrzeja Dudy. – Chcemy, by w USA istniała uczciwa prasa. Nie chcemy fake newsów, to zła rzecz dla państwa – dodał.

– Jest sporo patologii, w jednym z tygodników dokonano takiego porównania dwóch stacji. Jedna z nich nie odnotowała mojej wizyty w Chorwacji, gdzie ustalałem sprawy szczytu Trójmorza. W Polsce panuje absolutna wolność mediów. To za czasów poprzedniego prezydenta, ABW weszła do redakcji tygodnika „Wprost” – odpowiedział na pytanie o wolności prasy w Polsce prezydent Duda.



10:45

– Byłem krytykowany za swoje poglądy na temat NATO, tymczasem Polska wypełnia swoje zobowiązania wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niezwykle to doceniam. Podczas spotkania pogratulowałem prezydentowi Dudzie tego, że Polska dołączyła do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska dołączyła do tego grona w ciężkim czasie, musimy teraz stanąć naprzeciwko takim niebezpieczeństwom jak terroryzm, czy Korea Północna. Musimy wspólnie, razem, przeciwstawić się Korei Północnej – mówił Trump. – Rozmawialiśmy o katastrofie humanitarnej w Syrii i o zwalczeniu dżihadystów. Niedługo uda nam się zwalczyć bojowników Państwa Islamskiego – dodał.

Donald Trump zapewnił, że USA wspierają inicjatywę Trójmorza. – Nigdy nie zostaniecie w sytuacji, w której macie tylko jednego dostawcę paliwa – podkreślił. Trump dodał, że chce dalej zacieśniania relacji gospodarczych między Polską i Stanami Zjednoczonymi.



10:41

– Jestem zadowolony z rezultatu naszych rozmów, a także z tego, że mogę odwiedzić Polskę po raz pierwszy. To niesamowite i piękne miejsce, szczególnie wasza historia – powiedział Donald Trump. – Jestem wdzięczny za aktywną pomoc Polski w naszych walkach, jak np. w starciach z terrorystami, m.in. z Państwa Islamskiego. Chcę podziękować niezwykłym polskim żołnierzom, którzy walczą ramię w ramię z naszymi żołnierzami. Chcę podziękować także Polakom, którzy goszczą 5 tys. naszych żołnierzy – mówił i podkreślił: – Nigdy nie byliśmy bliżsi Polski, niż jesteśmy w tej chwili.

10:38

Prezydent Andrzej Duda mówił sporo o współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w zakresie energetyki. – Mam nadzieję, że zostanie zawarty kontrakt długoterminowy na dostawy skroplonego gazu do Polski – powiedział.



10:33

– Ogromnie cieszę się z tej wizyty w Warszawie. Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, o sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy i wschodniej flance. Tematem rozmów była też Ukraina i ćwiczenia Zapad, odbywające się na Białorusi. Rozmawialiśmy także o zamówieniu rakiet Patriot, realizacji programów „Wisła” i „Homar”. Mogę powiedzieć, że cieszę się po tych rozmowach, Donald Trump myśli poważnie o bezpieczeństwie Polski – mówił prezydent Andrzej Duda. – Wizyta prezydenta USA w Polsce podkreśla naszą więź – zaznaczył.



10:29

Rozpoczęło się spotkanie pierwszych dam Polski i Stanów Zjednoczonych. Agata Kornhauser-Duda i Melania Trump rozmawiają w Belwederze.



10:02

9:29

Kolumna przewożąca Donalda Trumpa dotarła na Zamek Królewski. Po krótkim, oficjalnym przywitaniu, prezydenci udali się na rozmowę.



9:13

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz weźmie udział w rozmowach plenarnych pod przewodnictwem prezydentów Polski i USA. Zasadniczym tematem rozmów delegacji będą kwestie bezpieczeństwa i współpracy energetycznej.

9:10

Od godz. 10 będą otwarte bramki przy placu Krasińskich, gdzie o godz. 13 Donald Trump wygłosi swoje przemówienie.

9:02

8:34

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski skomentował w programie „Gość poranka” w TVP Info wizytę Donalda Trumpa w Polsce i podpisanie memorandum informującego, że rząd USA wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot.







8:20

– Spełnia się amerykański sen (...). Nowoczesne pociski będą broniły polskiego nieba. To wielki krok w kierunki wzmocnieniu bezpieczeństwa – stwierdził w trakcie programu „Gość poranka” wiceszef MON Michał Dworczyk, komentując podpisanie memorandum ws. rakiet Patriot.

7:58

Można mówić o pierwszych efektach wizyty prezydenta Trumpa i jego administracji w Polsce. Podpisano memorandum ws. zakupu rakiet Patriot:

7:42

Ze względu na wymogi organizacji wizyty prezydenta USA i szczytu Trójmorza, warszawiaków czekają duże utrudnienia w ruchu. W czwartek 6 lipca zamkniętych będzie wiele ulic, w centrum obowiązuje również zakaz parkowania. Wszystko co powinniście wiedzieć:





7:31

Prezydent Andrzej Duda pojawił się w radiowej Jedynce w czwartek rano. Jak mówił prezydent, wizyta Donalda Trumpa w Polsce „zawsze wzmacnia” pozycję państwa, także naszego kraju. – Ta wizyta pokazuje, że jesteśmy krajem liczącym się – mówił prezydent.

- Chciałbym, żeby obecność sojuszników na naszym terenie miała charakter stały. Stany Zjednoczone są gwarantem militarnego bezpieczeństwa Europy i liczę, że obecność USA będzie w Polsce zwiększana i wzmacniana - powiedział Duda. Prezydent dodał, że chciałby, żeby „jakaś firma z USA” zapewniła długofalowe dostawy gazu skroplonego do Polski.



6:43

Przemówienie Donalda Trumpa na placu Krasińskich w Warszawie jest otwarte dla każdego, zakazane jest jednocześnie przyjście ze zwierzętami czy rowerem. Nie można też wnosić plecaków, jedzenia, parasolek czy rozkładanych krzeseł.

Od godziny 7 zostanie uruchomiona specjalna infolinia, na której policjanci będą informować o utrudnieniach związanych z przejazdem kolumny prezydenta Trumpa. Numer infolinii: 22 60 380 38.

Prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką Melanią w środę wieczorem pojawił się w Polsce. Towarzyszy mu dwudziestoosobowa delegacja, w której znalazła się także jego córka Ivanka Trump z mężem. Na czwartek zaplanowana jest oficjalna część wizyty i spotkanie z polską parą prezydencką. Przywódca Stanów Zjednoczonych weźmie również udział w szczycie Trójmorza oraz wygłosi przemówienie na pl. Krasińskich. Donald Trump będzie także uczestniczył w szczycie Trójmorza w Warszawie współorganizowanym przez Polskę i Chorwację.

Plan wizyty Donalda Trumpa w Polsce: