Podpisano memorandum ws. rakiet Patriot. Macierewicz: USA korzystają z takich samych

Umowę między Ministerstwem Obrony Narodowej a Departamentem Obrony USA podpisano w nocy. Negocjacje w sprawie zakupu systemu obrony powietrznej Patriot od Amerykanów zaczęły się w 2015 roku. – To będzie najnowocześniejsza generacja rakiet, taka sama, jak ta, z której korzystają Stany Zjednoczone. Ta konfiguracja jest dostosowana do polskich wymogów, żadna armia nie miała takich możliwości... Pomyliłem się, zdaje się, że Izrael negocjował specjalne warunki – mówił minister Antoni Macierewicz podczas porannego briefingu w MON. – To memorandum jest dowodem na doskonałą współpracę Polski i USA – dodał.

Jak mówił szef resortu obrony, zakup systemu wynika „z niezwykłej sytuacji w jakiej stoi Polska”. – Ze względu na wroga, przed którym stoi Polska, rakiety Patriot są odpowiedzią na rakiety Iskander (rosyjskie – red.) – powiedział Macierewicz i podziękował wiceministrowi obrony narodowej Bartoszowi Kownackiemu za prowadzenie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Minister obrony narodowej podkreślił, że istnieje możliwość „polonizacji” baterii Patriot, czyli tzw. offset. W marcu tego roku MON poinformowało, że złożyło zapytanie ofertowe w sprawie Patriotów, przy czym zawarto w nim klauzule, zgodnie z którymi Polska nie wyda więcej niż 30 mld złotych na całe zamówienie, a pierwszy zestaw dotrze do kraju 2 lata po podpisaniu umowy.