Ostra wypowiedź Waszczykowskiego o Ukraińcach. Polski ambasador wezwany do MSZ

Witold Waszczykowski udzielił wywiadu tygodnikowi „wSieci” , w którym mówił m.in. o stosunkach Polski z Ukrainą. Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że współpraca gospodarcza z Ukrainą nie jest obecnie najlepsza, natomiast zdecydowane pogorszenie nastąpiło w kwestiach historycznych. – Nasz przekaz jest bardzo jasny: z Banderą do Europy nie wejdziecie. Mówimy to i głośno, i cicho. Nie powtórzymy błędów z lat 90., gdy nie domknęliśmy pewnych spraw w relacjach z Niemcami oraz z Litwą. Mam tu na myśli status polskich mniejszości w tych krajach. Nauczeni tymi doświadczeniami będziemy od Ukrainy stanowczo się domagali, by wszystkie sprawy zostały wyczyszczone, zanim Kijów stanie u wrót Europy, prosząc o członkostwo – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Ambasador Polski wezwany do MSZ

Słowa ministra Waszczykowskiego oburzyły stronę ukraińską. Ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło został wezwany do tamtejszego MSZ. W stanowisku przekazanym polskiemu dyplomacie ukraiński resort spraw zagranicznych podkreślił, że „Ukraina z rozczarowaniem przyjmuje słowa szefa polskiej dyplomacji” ., „Kijów zwrócił uwagę na potrzebę bardziej wyważonego stosunku polskich polityków do wrażliwych zagadnień wspólnej historii. MSZ Ukrainy potwierdziło gotowość do dalszego rozwoju równoprawnej i konstruktywnej współpracy z Polską w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku” – napisano w komunikacie.

W dalszej części oświadczenia podkreślono, że „strona ukraińska jest przekonana, że wspólnym wysiłkiem, w tym z przyjazną Polską, musi budować wspólną europejską przyszłość, a nie stawiać sobie warunki, ponieważ dla Ukrainy europejski wybór to nie tylko polityka zagraniczna, ale i codzienna krwawa walka i niezwykle ciężka praca”.