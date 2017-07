Schetyna pojawi się na kontrmiesięcznicy smoleńskiej? „Rozważę to”

– Rozważę udział w kontrmiesięcznicy. Będę chciał rozmawiać o udziale prezydenta Lecha Wałęsy i naszym udziale w tym wydarzeniu – zapowiedział na antenie radia TOK FM lider Platformy Obywatelskiej. W ocenie Grzegorza Schetyny „protest ten jest polityczny” . – Patrzę na to nie przez kontekst miesięcznicy, a przywrócenia wolności zgromadzeń – zaznaczył przewodniczący PO.

Wałęsa, Frasyniuk i Niesiołowski na smoleńskiej kontrmiesięcznicy

W ubiegłą środę, 28 czerwca, były prezydent zadeklarował, że razem z Władysławem Frasyniukiem pojawi się 10 lipca na Krakowskim Przedmieściu na kontrmanifestacji smoleńskiej. Wczoraj opublikowany został z kolei apel podpisany przez Wałęsę i Frasyniuka, a także m.in. szefa KOD Krzysztofa Łozińskiego, inicjatorkę Czarnego Protestu Martę Lempart oraz reżysera Borysa Lankosza. – Jestem z Lechem Wałęsą i Władysławem Frasyniukiem. Walczę o wolność Polski – zadeklarował na antenie Polsat News poseł Unii Europejskich Demokratów Stefan Niesiołowski. Oznacza to, że także on 10 lipca pojawi się na kontrmanifestacji przeciwko miesięcznicy smoleńskiej.

Wałęsa oraz Frasyniuk wystosowali również apel o przybycie 10 lipca na Krakowskim Przedmieściu. „W obliczu zagrożeń wynikających z serii antydemokratycznych i niekonstytucyjnych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, stajemy w obronie podstawowych wolności należnych każdemu człowiekowi i obywatelowi RP. Walczymy o utrzymanie wartości demokratycznego państwa prawa oraz Konstytucji, nagminnie łamanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę i rząd Premier Beaty Szydło” – napisano w apelu. Apelujemy do wszystkich, którym bliskie są te wartości, o zaangażowanie. 10 lipca, my Obywatelki i Obywatele, staniemy na Krakowskim Przedmieściu naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego w obronie naszych praw się brutalnemu wykorzystywaniu zmarłych do bieżących celów politycznych” – zaapelowali Wałęsa oraz Frasyniuk.