Szef Rady Europejskiej zapewnia: Nie będę unikał przesłuchania

W rozmowie z dziennikarzami w Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk odniósł się do jego wezwania do prokuratury ws. nieprawidłowości związanych z sekcjami zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. – Jeśli będzie to możliwe, nie będę unikał tego typu spotkań – podkreślił.

Były prezes Rady Ministrów Donald Tusk zawiadomił 3 lipca poprzez swojego pełnomocnika, że nie stawi się na przesłuchanie w charakterze świadka w jednym z tzw. śledztw okołosmoleńskich. Nieobecność w terminie, który prokuratura wyznaczyła mu z ponad dwumiesięcznym wyprzedzeniem, wytłumaczył swoimi obowiązkami służbowymi. Donald Tusk zaznaczył w czwartek w Brukseli, że „zna swoje obowiązki i zobowiązania, też jako obywatela Polski”. – Mój pełnomocnik na pewno ustali termin, który będzie dogodny dla prokuratury i dla mnie – zapewnił. Dodał ponadto, że w środę miały miejsce m.in. uroczystości pogrzebowe Simone Veil oraz planowane było posiedzenie Parlamentu Europejskiego, na którym miał przedstawić sprawozdanie z Rady Europejskiej. Zaznaczył, że „tak się zdarza” i dodał, że nie będzie „w żaden sposób unikał tego typu spotkań, jeśli to będzie tylko możliwe”. Obowiązki Tuska „Wezwanie na przesłuchanie na 5 lipca prokuratura skierowała do Donalda Tuska już 26 kwietnia 2017 roku. Odbiór wezwania został pokwitowany 5 maja, co oznacza, że zostało ono skutecznie doręczone. Wbrew doniesieniom medialnym, które pojawiły się kilka dni później, prokuratura nie otrzymała wówczas od Donalda Tuska ani od jego pełnomocnika informacji, że były premier nie złoży zeznań w wyznaczonym terminie ze względu na inne swoje obowiązki” – podała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. „Z powodu niestawienia się świadka Zespół Śledczy Nr 1 Prokuratury Krajowej wyznaczy nowy termin przesłuchania, który nie będzie kolidował z jego obowiązkami, a jednocześnie nie narazi na przewlekłość prowadzonego postępowania” – dodano. Do 1 czerwca 2017 roku Zespół Śledczy nr 1 przeprowadził 33 ekshumacje. W przypadku dwóch osób stwierdzono zamiany ciał. Zamianę 6 ciał wykazały ponadto ekshumacje przeprowadzone jeszcze na zlecenie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a więc przed powołaniem Zespołu Śledczego nr 1.