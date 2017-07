Za picie „pod chmurką” kara ograniczenia wolności? Do tej pory groziła jedynie grzywna

Zaskakujący projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ujawnił opinii publicznej Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Na swoim koncie na Twitterze zamieścił skan dokumentu, który ma być projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W myśl nowych przepisów, „kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Jak zauważa prawnik Marcin Wolny, poprzez ten zapis Ministerstwo Sprawiedliwości wprost proponuje karę ograniczenia wolności (do 1 miesiąca) za picie „pod chmurką”. Przypomina, że wcześniej była to jedynie grzywna. „Pod chmurką” to skrót myślowy, oznaczający w rzeczywistości m.in. teren szkół, zakładów pracy, komunikacji publicznej z wyjątkiem wagonów restauracyjnych, a także ulice, place i parki, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu. Ograniczenie wolności wiąże się z obowiązkiem pracy lub z utratą części wynagrodzenia.

Jak ustalili dziennikarze Polsat News, za projekt nowelizacji odpowiada wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Polityk twierdzi, że zmiany w prawie przysłużą się „szybszemu i bardziej efektywnemu rozpoznawaniu spraw o wykroczenia”. Projekt zmian w ustawie znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Swoje zdanie w tej sprawie ma przedstawić m.in. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.