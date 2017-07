Komentarze w światowych mediach po wizycie Trumpa w Warszawie. „Polska jako przykład”

Wiele portali internetowych, w tym te należące do największych stacji, jak BBC czy CNN transmitowały i relacjonowały wizytę amerykańskiego przywódcy w Polsce. Depesze poświęciły jej agencje takie jak Reuters czy AFP, a w mediach pojawiają się już także pierwsze analizy.

„Donald Trump mówi, że Zachód musi pokazać >>wolę przetrwania<< w obliczu zagrożeń ze strony Rosji i Korei Północnej” – donoszą korespondenci "The Telegraph". W obszernym tekście zamieszczonym w serwisie internetowym omówiono najważniejsze momenty przemówienia amerykańskiego przywódcy, który na podstawie polskiej historii wezwał inne narody Europy do większego wysiłku na rzecz obrony zachodnich wartości. "W długim przemówieniu, w którym przywołał walkę Polski z nazistowską okupacją i komunizmem, Donald Trump powiedział, że ten europejski kraj stanowi potężny >>symbol wolności<<" – zauważono w tekście. Zwrócono uwagę także na gorące przywitanie, jakie zapewnił prezydentowi rząd PiS. "Trump otrzymał entuzjastyczne przyjęcie wśród warszawskiego tłumu, który w dużej części został zgromadzony przez Prawo i Sprawiedliwość" – zaznaczono.