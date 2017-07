Duda zdradził, gdzie odbędzie się kolejny szczyt Trójmorza. "Przyjęliśmy tę propozycję z radością"

– Prezydent Rumunii zaproponował, aby przyszły, czyli trzeci szczyt Trójmorza odbył się w Bukareszcie, aby on był jego głównym organizatorem. Przyjęliśmy tę propozycję z radością i mamy nadzieję, że pracując cały rok będziemy mogli też podsumować za rok w Bukareszcie to, co udało nam się zrobić i zdziałać – poinformował Andrzej Duda.

Podczas konferencji podsumowującej szczyt Trójmorza prezydent poinformował, że powołane zostanie Forum Biznesowe Państw Trójmorza. W trakcie wspólnego wystąpienia Andrzeja Dudy i prezydent Chorwacji Kolindy Grabar Kitarović prezydenci obu krajów podkreślali udaną współpracę i cieszyli się pierwszymi sukcesami projektu łączącego 12 krajów zrzeszonych w ramach Inicjatywy Trójmorza.

– Mamy za sobą bardzo udany szczyt, który otworzy nam drogę do Bukaresztu – mówiła Kolinda Grabar Kitarović. Wspólnie z Andrzejem Dudą podkreślała, że po upadku Muru Berlińskiego państwa europejskie starały się scalić Zachód ze Wschodem Europy, przez co zaniedbano oś Północ-Południe. Inicjatywa Trójmorza ma naprawić ten błąd, a jednocześnie nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. Według zapewnień polityków przemawiających w Warszawie, ma scalać Europę, a nie ją dzielić.