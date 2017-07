Wicepremier: Powinniśmy rozpatrzyć pomoc dla prawdziwych ofiar wojny

Jarosław Gowin ocenił, że przemówienie Trumpa dotyczyło obrony tradycyjnych wartości i było konserwatywnym manifestem. Ponadto, w opinii wicepremiera, było to również „wielkie wystąpienie w obronie cywilizacji zachodniej”. – Mam nadzieję, że po tym wystąpieniu prezydenta Trumpa wszyscy w Polsce, ale też wszyscy w Europie, lepiej zrozumieją stanowisko polskiego rządu w sprawie imigrantów ekonomicznych. To znaczy prezydent Trump dokładnie wyłożył racje w imię, których my się przeciwstawiamy – podkreślił Gowin.

Minister mówił także o podpisaniu memorandum ws. nabycia przez Polskę systemu obrony powietrznej Patriot. – Dzisiejsza deklaracja Donalda Trumpa (ws. Patriotów - red.) jest zwieńczeniem starań kilku polskich rządów. Zasługa przypada nie tylko nam, także naszym poprzednikom – zauważył.

Odnosząc się do koncepcji utworzenia korytarzy humanitarnych dla uchodźców, wicepremier ocenił, że jest to coraz większy problem moralny. – Być może zbliża się moment, w którym powinniśmy rozpatrzyć możliwość pomoc tym prawdziwym ofiarom wojny, nie tylko tam, gdzie ta pomoc jest najskuteczniejsza, czyli na miejscu. Dla części chrześcijan syryjskich czy prześladowanych przez muzułmanów jazydów mogłoby się znaleźć w Polsce miejsce – przekonywał.