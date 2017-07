Polska po wizycie Trumpa. „Zostajemy z potwierdzeniem dobrej pozycji”

Paweł Soloch uważa, że prezydent Polski Andrzej Duda oraz prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump sprawiali wrażenie, jakby „złapali dobry kontakt”. Pytany o to, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości na miejsce „dowozili” autokarami ludzi, którzy mieli „zgotować prezydentowi ciepłe przyjęcie”, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odparł, że inne partie mogły zrobić to samo.

Szef BBN wymienił plusy wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Jego zdaniem zostajemy z poparciem Stanów Zjednoczonych dla inicjatywy Polski i Chorwacji dotyczącej inicjatywy Trójmorza, a także - z wygłoszoną po raz pierwszy publicznie - deklaracją nt. zaangażowania się w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zauważył, że rozpoczynają się także działania na rzecz modernizacji armii polskiej dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Podpisanie memorandum ws. rakiet Patriot

Przypomnijmy, w czwartek rano Szef MON Antoni Macierewicz ogłosił, że nocą podpisano memorandum ws. nabycia przez Polskę systemu obrony powietrznej Patriot. Negocjacje w sprawie zakupu systemu obrony powietrznej Patriot od Amerykanów zaczęły się w 2015 roku. – To będzie najnowocześniejsza generacja rakiet, taka sama, jak ta, z której korzystają Stany Zjednoczone. Ta konfiguracja jest dostosowana do polskich wymogów, żadna armia nie miała takich możliwości... Pomyliłem się, zdaje się, że Izrael negocjował specjalne warunki – mówił minister Antoni Macierewicz podczas porannego briefingu w MON. – To memorandum jest dowodem na doskonałą współpracę Polski i USA – dodał.

Jak mówił szef resortu obrony, zakup systemu wynika „z niezwykłej sytuacji w jakiej stoi Polska”. – Ze względu na wroga, przed którym stoi Polska, rakiety Patriot są odpowiedzią na rakiety Iskander (rosyjskie – red.) – powiedział Macierewicz i podziękował wiceministrowi obrony narodowej Bartoszowi Kownackiemu za prowadzenie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi.