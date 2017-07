Ksiądz wpadł na jeździe po alkoholu, a po powrocie odprawił mszę. Interweniował arcybiskup

Ksiądz Zenon L. z parafii w Mogilnie został złapany na jeździe pod wpływem alkoholu. "Super Express" donosi, że nie przeszkodziło mu to jednak w odprawieniu mszy po tym, jak policjanci odwieźli go do parafii.

Kulisy sprawy odsłania „Gazeta Wyborcza”. Incydent z udziałem duchownego miał miejsce w niedzielę 2 lipca przed godziną 15. Młodszy aspirant Tomasz Bartecki, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w rozmowie z dziennikiem poinformował, że ksiądz został zatrzymany przez 25-letnią kobietę i 24-letniego mężczyznę na stacji benzynowej. Para, podejrzewając, że 70-latek jest nietrzeźwy, odebrała księdzu kluczyki i wezwała na miejsce policję. Po badaniu alkomatem okazało się, że ksiądz miał 1,52 promila w wydychanym powietrzu. Duchownemu odebrano prawo jazdy i dowód rejestracyjny auta, a nieoficjalnie wiadomo, że funkcjonariusze odwieźli Zenona L. na plebanię. Ksiądz zdążył na mszę o godzinie 16, którą samodzielnie odprawił. Z informacji „SE” wynika, że tego było za wiele dla jednego z parafian, który zawiadomił arcybiskupa Wojciecha Polaka. Proboszcza natychmiast odwołano, a duchowny zapowiada, że podda się terapii. To nie pierwsza wpadka księdza Zenona L., o którego wybrykach alkoholowych już wcześniej informowały media.