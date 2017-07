Tusk: Dziś będziemy testowali warszawskie słowa i deklaracje Trumpa

– To, co usłyszeliśmy w Warszawie, było obiecujące, ale sam prezydent Trump mówił: „ważne czyny, a nie słowa”. Dzisiaj będziemy w jakimś sensie testowali warszawskie słowa i deklaracje tutaj, na spotkaniu G20. Dla mnie rzeczą bardzo ważną jest uzyskanie pozytywnej reakcji ze strony Ameryki ws. migracji. Skoro chcemy przerwać napływ nielegalnej migracji, to musimy współpracować wszyscy. Na razie widzę taką niechęć ze strony Rosji i Chin co do sankcji wobec tego brudnego biznesu przemytniczego z Libii, ludzi organizujących tę nielegalną migrację. Również Stany Zjednoczone nie zajęły stanowiska. Będziemy musieli testować partnerów – zapowiedział Donald Tusk.

Były polski premier zaznaczył, że dzisiejsze spotkanie Trump – Putin będzie ważne, ponieważ nad relacjami rosyjsko-amerykańskimi „wisi znak zapytania”. – Moje wrażenie z mojego spotkania z Trumpem jest takie, że ma dużo bardziej pozytywne oczekiwania wobec Rosji i Putina niż Europa czy ja osobiście – wskazał. – Na pewno będzie to bardzo ciekawa konfrontacja wobec tego, co słyszeliśmy w Warszawie, a co będzie faktem, czyli konsekwencją spotkania Trump - Putin – dodał.

Co Donald Trump mówił w Warszawie? O tym w naszej relacji: