Wprost zaprasza na 74. Tour de Pologne

W tym roku Tour de Pologne wchodzi do bardzo elitarnego grona wyścigów, które mają najlepszą z możliwych realizacji telewizyjnych. Rywalizacja będzie pokazywana nie tylko z mobilnych kamer na motocyklach ale także ze śmigłowców, które z góry pokażą najważniejsze wydarzenia w peletonie.

To wszystko tworzy niesamowity i niepowtarzalny klimat wyścigu, który według oficjalnych informacji jest jednym z pięciu najchętniej oglądanych wydarzeń kolarskich w sezonie na całym świecie. Na trasie ścigających się zawodników ogląda co roku nawet 3,5 miliona kibiców. Magiczna kombinacja trasy, emocji i kibiców daje im to poczucie, że Tour de Pologne to wyścig, którego nie mogą ominąć w swoim kalendarzu startów.