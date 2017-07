Przepisy o marihuanie medycznej z ważną poprawką. O dalszych losach ustawy zadecyduje prezydent Duda

Sejm poparł zaproponowaną przez Senat poprawkę do ustawy o medycznej marihuanie. Poprawka dotyczyła katalogu specjalistów uprawnionych do wydawania recept na preparaty zawierające marihuanę. Senatorowie zaproponowali, by z listy tej wykreślić weterynarzy, a ich propozycja zyskała aprobatę Sejmowej Komisji Zdrowia.

Jak argumentował wnioskodawca, senator Jacek Włosowicz, poprawka Senatu ma na celu zapobiec nadużyciom i rozwojowi czarnego rynku dla leków zawierających popularną wśród amatorów lekkich narkotyków marihuanę. Politycy wyraźnie obawiają się tematu marihuany medycznej, która i tak będzie wydawana na receptę.

– Marihuana, podobnie jak morfina może być używana do celów medycznych, ale generalnie to jest narkotyk, który szkodzi. To jest trucizna i o tym trzeba głośno mówić – mówił z sejmowej mównicy Zbigniew Ziobro dodając, że uhwalając tę ustawę, szanując cierpienie osób, dla których ta marihuana jest nadzieją, musimy bardzo głośno powiedzieć (...), że marihuana generalnie jest narkotykiem. Niesie ze sobą zło i śmierć – zaznaczył.

W głosowaniu nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych udział wzięło 409 posłów. Przeciwko odrzuceni poprawki głosowałi głównie politycy PiS (226 osób, „przeciw” był jedynie Michał Wojtkiewicz), przeciwko jej odruzcenia zagłosowali politycy PO, Kukiz'15, Nowoczesnej, PSL oraz Republikanie (182 głosy). Większość bezwzględna wynosiła 205 głosów. Zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną, ustawa została skierowana do prezydenta, który zadecyduje o jej dalszych losach.

Prawo o marihuanie medycznej

22 czerwca wszystkie kluby w Sejmie zdecydowały się na zalegalizowanie medycznej marihuany. Przeciw były dwie osoby - Beata Kempa oraz Zbigniew Ziobro. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawa ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi, które będą wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza. Uprawa roślin jest nadal niedozwolona.Surowiec sprowadzany będzie z zagranicy.

Projekt przygotowany przez klub Kukiz'15 przewidywał początkowo, że sam pacjent, po uzyskaniu zezwolenia, będzie mógł uprawiać konopie i sporządzać przetwory na potrzeby terapii. Pozwolenie na to wydawałby wojewódzki inspektorat farmaceutyczny. Ilość zbiorów - według wstępnej wersji projektu - miałaby wystarczyć maksymalnie na trzymiesięczną kurację. W czasie posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji wprowadzono jednak wiele zmian do projektu. Spotkało się to z wyraźną dezaprobatą posłów Kukiz'15.