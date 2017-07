Posłowie zajmą się sprawą SKOK-ów. „Afera sześciokrotnie większa od Amber Gold”

O powołaniu zespołu parlamentarnego, który zajmie się wyjaśnieniem sprawy SKOK-ów poinformowali podczas briefingu prasowego w Sejmie posłowie Nowoczesnej Paweł Pudłowski i Paulina Hennig-Kloska. Paweł Pudłowski podkreślił, że w zespole jest na razie 22 posłów, jednak jest on otwarty na polityków ze wszystkich ugrupowań, także z Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą wyjaśnić sprawę Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Z kolei posłanka Paulina Henning-Kloska zaznaczyła, że „w Polsce mamy nie dwie, a trzy afery, których wyjaśnieniem powinniśmy się zająć” .W opinii parlamentarzystki afera SKOK należy do tych największych. – W zeszłym tygodniu wysłałam wniosek do pana prokuratora generalnego z zapytaniami w sprawie 39 spraw, które trafiły do prokuratury z Komisji Nadzoru Finansowego właśnie w kwestii SKOKów. Pytamy w tym wniosku, czego te sprawy dotyczą, czy chodzi o SKOKi, które już upadły, czy też rzecz dotyczy SKOKów funkcjonujących, z których wciąż korzystają klienci – tłumaczyła posłanka.

Polityk Nowoczesnej przypomniała, że „minister sprawiedliwości wielokrotnie podkreślał, że to brak informacji na temat zagrożeń działających w Polsce instytucji finansowych doprowadził do strat, które ponieśli Polacy” . – Dziś nie możemy po raz kolejny doprowadzić do sytuacji, gdy niewiedza Polaków będzie prowadziła ich do utraty kolejnych środków. Uważamy, że właśnie tym tematem w pierwszej kolejności powinien zająć się nasz zespół – dodała.

Powstanie kolejna komisja śledcza?

W listopadzie Nowoczesna złożyła wniosek o powołanie komisji śledczej ds. SKOK-ów. – To największa finansowa afera w ostatnich latach w Polsce, która powinna być rozliczona jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą. Niestety do tego nie doszło – mówiła na konferencji prasowej w Sejmie Paulina Hennig-Kloska z.Nowoczesnej. – Chcemy wyjaśnić, dlaczego doszło do tak trudnej sytuacji w SKOK-ach i kto jest temu winny. Chcemy wyjaśnić, czy mieliśmy do czynienia z zaniedbaniami, a być może celowym działaniem na szkodę udziałowców SKOK-ów, a także skarbu państwa – wymieniała. Dodała również, że.Nowoczesna chce wyjaśnienia, czy doszło do "konfliktu interesów, wywierania wzajemnego wpływu, a być może nawet czerpania korzyści, pomiędzy światem biznesu a polityki".