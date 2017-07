Polska Agencja Antydopingowa już działa. Znany żużlowiec na dopingu

Główna Komisja Sportu Żużlowego po tym, jak uzyskała informację od Polskiej Agencji Antydopingowej, zdecydowała o zawieszeniu Grigorija Łaguty. W ciągu 24 godzin zawdonik może odwołać się jeszcze od decyzji do Polskiego Związku Motorowego. Nie wstrzymuje to jednak wykonania orzeczenia.

Grigorij Łaguta jest jednym z liderów rosyjskiej reprezentacji, która z Łotwą, Stanami Zjednoczonymi i Australią powalczy o jedno miejsce w wielkim finale. Pewni udziału są już Polacy, Anglicy oraz Szwedzi. Już wiadomo, że Łagutę zastąpi w turnieju Gleb Czugunow.

POLADA

Agencja została utworzona na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, uchwalonej przez Sejm 21 kwietnia br. W roli narodowej organizacji antydopingowej zastąpiła działającą od 1988 r. Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Agencja zyskała szereg uprawnień, którymi nie dysponowała jej poprzedniczka. Dotyczą one w szczególności tzw. współpracy śledczej z Policją, prokuratorami, Służbą Celno-Skarbową, Żandarmerią Wojskową czy Strażą Graniczną. Głównym zadaniem Agencji pozostaje – podobnie jak w przypadku zniesionej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie – planowanie i realizacja kontroli antydopingowej, tak podczas zawodów, jak i poza nimi.