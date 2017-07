Wiceszef MON o memorandum ws. systemu Patriot: Nie tylko malowanie czy zginanie blach

Tomasz Szatkowski powiedział w rozmowie z TVN 24, że Polska stawia przede wszystkim na ambitny udział polskiego przemysłu w stosunkach z USA. – Zamierzamy wydać dużo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, ale zakładamy, że polski przemysł weźmie udział w tym projekcie. To nie tylko będzie malowanie czy zginanie blach, ale udział w zaawansowanych technologicznie projektach. I tego typu zapowiedź, najdalej posuniętej woli rządu amerykańskiego, żeby nam tych technologii udzielić, znalazła się w tym dokumencie – zaznaczył wiceszef MON.

Polityk mówiąc o dokumencie miał na myśli memorandum w sprawie systemu Patriot. – To dotyczy takich ważnych technologii jak choćby pocisk niskokosztowy SkyCeptor i jego integracja z systemem Patriot, czy najnowszy radar, który jest dopiero rozwijany. W tym momencie mówimy o perspektywie kilku lat na przyjęcie pierwszych zestawów – wyjaśnił. Wiceminister podkreślił, że „za dwa, trzy lata zacznie być wprowadzany nowy system dowodzenia i łączności systemu Patriot, w ramach w ogóle całej architektury obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych”. – Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał prawo do tego, żebyśmy byli wyposażani w ten system jako element całej konfiguracji Patriota, równolegle z wojskami amerykańskimi – stwierdził.

Rakiety Patriot trafią do Polski do 2022 roku

W czwartek 6 lipca szef MON poinformował o podpisaniu memorandum, w którym podkreślono, że Stany Zjednoczone wyrażają zgodę na przedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, takiej jakiej używają wojska USA. – Konfiguracja, w której nabywamy rakiety Patriot jest specjalnie dostosowana do polskich wymogów. Żadna inna armia świata dotychczas nie miała możliwości uzyskania rakiet Patriot w konfiguracji szczególnie dobranej i dostosowanej do wymogów. Rokowania ws. systemu Patriot nie przyspieszyłyby, gdyby nie była to administracja prezydenta Donalda Trumpa. Dokument jest jeszcze jednym dowodem na to, jak naprawdę wygląda wspaniała współpraca między USA i Polską – zaznaczył minister.

Antoni Macierewicz dodał, że „jest to ważne ze względu na przeciwnika, który stoi naprzeciwko nas ze względu na rakiety Iskander, które zagrażają Polsce i które muszą być skutecznie zwalczane przez rakiety Patriot”. Pierwsze baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski do 2022 r. Szef MON zaznaczył, że „wraz z nabyciem wyrzutni rakiet Homar uzupełnia to całościową strukturę polskiego systemu obronnego - czyli tarczy antyrakietowej dającej nam pełne bezpieczeństwo przed jakimkolwiek przeciwnikiem dysponującym jakąkolwiek bronią mogącą Polsce zagrażać”.