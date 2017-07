Macierewicz: Przemówienie Trumpa jak Winstona Churchilla

– To było wielkie wydarzenie. Nie ma wątpliwości, że gdyby szukać odniesień do tego przemówienia, to poza przemówieniami pana Lecha Kaczyńskiego, trzeba by sięgnąć do wielkich przemówień Winstona Churchilla. To jest ten poziom analizy historiozoficznej, ale także bieżącej politycznej i militarnej. To wielkie przemówienie. Jedno z największych, jakie w życiu słyszałem – stwierdził szef MON.

Odnosząc się do zakupu przez Polskę rakiet Patriot od Stanów Zjednoczonych, zapewniał, że będą to baterie „najnowocześniejszej konfiguracji”. – Takiej, jaka za kilka lat trafi do armii USA. Będą w stanie zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, a dla nas to oznacza bezpieczeństwo, ale także bardzo głęboka i korzystną współpracę technologiczną z USA. Uzyskujemy broń, którą poza Stanami Zjednoczonymi, będzie posiadać tylko Polska – podkreślił.

– Zachód jest w stanie się obronić, jest w stanie wrócić do swojej wielkiej, wspaniałej roli we współczesnym świecie, ale pod warunkiem, że wróci do swoich korzeni, zintegruje się wokół tych społeczności i narodów, które przeniosły w pełni dziedzictwo chrześcijańskiego Zachodu – dodał szef MON.