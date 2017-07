Błaszczak: Prezydenci z PO chcą tworzyć muzułmańskie getta w swoich miastach

Mariusz Błaszczak skomentował w rozmowie z Polsat News skandaliczną akcję narodowców, którzy wystawili prezydentom 11 polskich miast akty zgonu politycznego. – To nie jest dobra forma, natomiast zwrócenie uwagi na to, że wbrew polityce rządu, prezydenci z PO chcą tworzyć getta w swoich miastach, czyli chcą doprowadzić do katastrofy społecznej, to jest niezwykle ważne – mówił szef MSWiA.

Mariusz Błaszczak dodał, że „w następnym roku czekają nas wybory samorządowe, dlatego wyborcy powinni pamiętać, że jeśli chcą, aby w ich miastach było bezpiecznie, nie powinni głosować na tych, którzy chcą stworzyć muzułmańskie getta” . W opinii polityka PiS, Polska jest krajem bezpiecznym, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zmienia swojego stanowiska w sprawie przyjmowania uchodźców. – Rząd koalicji PO-PSL zdecydował się na przyjmowanie uchodźców, a więc de facto emigrantów muzułmańskich z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu, zagrażając bezpieczeństwu. Rząd PiS zaniechał tego procesu – wyjaśnił na antenie Polsat News minister spraw wewnętrznych. Mariusz Błaszczak podkreślił, że nawet niewielka liczba uchodźców może stanowić zagrożenie. Jako przykład polityk PiS podał Finlandię, która przyjęła 100 migrantów, a obecnie ich liczba wzrosła do 26 tysięcy. Minister nie podał jednak, z jakiego źródła pochodzą te dane.

– To są ludzie, którzy mają liczne rodziny, tworzą getta, nie integrują się. Konsekwencją jest katastrofa społeczna – wyjaśnił szef MSWiA. Zdaniem ministra Unia Europejska powinna zrezygnować z mechanizmu relokacji. – Niech Unia Europejska uderzy w przemytników, rezygnując z relokacji uchodźców. To będzie bardzo celne uderzenie i to będzie bardzo skuteczne uderzenie – ocenił. Deklaracja samorządowców Szefowi MSWiA chodzi o samorządowców, którzy podpisali „Deklarację prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji". Samorządowcy zadeklarowali gotowość do przyjęcia migrantów podkreślając, że „Polska jest w stanie wypracować odpowiednią kulturę przyjęcia migrantów". W dokumencie zaznaczono, że „we wspólnym i szeroko rozumianym interesie jest odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie migracjami na poziomie lokalnym, tak, aby tworzyć miasta społecznie spójne, minimalizując zagrożenia związane z gettoizacją".

