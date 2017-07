Tajemniczy rytuał miał przynieść zdrowie i szczęście. 41-latka straciła 15 tys. złotych

Kilka dni temu pod dom 41-letniej mieszkanki powiatu mogileńskiego przyjechały dwie kobiety obcej narodowości. Po krótkiej rozmowie zaproponowały właścicielce odprawienie tajemniczego rytuału, który miał przynieść zdrowie i szczęście. Nieznajome podstępem weszły do środka, a następnie skłoniły 41-latkę do przekazania poszewki oraz wszystkich posiadanych przez nią pieniędzy. Kobieta wyciągnęła więc z kasetki 15 tysięcy złotych, które „wróżbitki” zawinęły w pościel. Po odprawieniu tajemniczego rytuału, zawiniątko wrzuciły do metalowego pojemnika. Na koniec poprosiły o szybkie wyjście z domu, co miało gwarantować spełnienie magicznych zaklęć. Kiedy 41-latka zorientowała się co się stało, po pieniądzach i gościach nie było już w okolicy śladu. Teraz mogileńscy policjanci pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawczyń oszustwa.

Policja ostrzega

Zdarza się, że do drzwi pukają oszuści i złodzieje, którzy podszywają się pod kogoś, wzbudzają zaufanie potem, wykorzystując zaskoczenie, bądź jakikolwiek inny powód, wchodzą do mieszkania i zabierają pieniądze, dokumenty, rzeczy wartościowe. Pod pretekstem wróżb, tajemnych rytuałów, sprzedaży lub kupna rzeczy czy napicia się wody wpuszczamy osoby, które mogą wyjść z oszczędnościami naszego życia. Apelujemy o ostrożność w kontaktach z obcymi osobami.