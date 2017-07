Wałęsa: Podziwiam Kaczyńskiego tak, jak się podziwia zło. Otacza się wariatami i ludźmi zakompleksionymi

W opinii byłego prezydenta Jarosław Kaczyński „niechcący, wbrew sobie, nas przerabia w świadomych obywateli” . – Do tej pory obywatelsko spaliśmy – ocenił Lech Wałęsa. W opinii dawnego przywódcy „Solidarności” „mówiąc o sukcesach po 89 roku zbyt mało uwagi poświęcono indywidualnym ludziom” . –Za mało rozmawialiśmy z ludem. A Kaczyński zaczął do nich gadać, tak, żeby go zrozumieli. I ma wyniki. Budowaliśmy Polskę nawet fajnie, ale o pojedynczych ludziach nie pamiętaliśmy – ocenił Wałęsa. Były prezydent dodał, że podziwia Kaczyńskiego tak, jak podziwia się zło. – On otacza się ludźmi zakompleksionymi i wariatami – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” .

Wałęsa stwierdził, że „PiS-owi nie szkodzą afery, ponieważ jest ich tak wiele, że społeczeństwo zaczyna się do tego przyzwyczajać” .

– Tak samo oswoiliśmy się z tymi wszystkimi zamachami na demokrację, na media publiczne, służbę cywilną, TK, KRS, sądy...Znieczulamy się na Kaczyńskiego – ocenił.

Frasyniuk liderem opozycji?

Były prezydent mówił również o zbliżającej się miesięcznicy smoleńskiej, w której weźmie udział wraz z Władysławem Frasyniukiem.

Lech Wałęsa poinformował, że ma zamiar wziąć udział w mszy świętej w katedrze na Starym Mieści, a następnie udać się na kontrdemonstrację. Były przywódca „Solidarności” twierdził, że nie boi się okrzyków „Bolek” , bo wiele już przeżył. –Nie dałem się pokonać w stanie wojennym, to nie dam i teraz – podkreślił. Były prezydent wyraził przekonanie, że Władysław Frasyniuk byłby dobrym liderem opozycji. – Namawiam go, proszę go. Może z czasem posłucha. Również po to zamierzam wziąć udział w kontrmiesięcznicy, by pomóc młodszemu koledze – zaznaczył.

Cały wywiad z Lechem Wałęsą dostępny pod adresem: