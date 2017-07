Gdynia. Zatrzymano księdza podejrzanego o molestowanie harcerzy

W sobotę 8 lipca Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała, że dwa dni wcześniej ksiądz usłyszał dwa zarzuty prokuratorskie i przyznał się do winy. Pierwszy zarzut dotyczy wielokrotnego doprowadzania nieletniego do tzw. innej czynności seksualnej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Media podają, że chodzi o 15-letniego chłopca, którego ksiądz miał molestować między 15 czerwca a 5 lipca. Drugi zarzut ksiądz usłyszał w związku ze sprawą 18-latka. Duchownego oskarżono o doprowadzenie pokrzywdzonego do poddania się innej czynności seksualnej przez nadużycie stosunku zależności, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Portal TVN24 Gdańsk podaje, że do molestowania miało dojść w trakcie biwaku w Bieszczadach, który zakończył się na początku lipca. 38-letni ksiądz, który jednocześnie jest harcmistrzem, zorganizował wyjazd na obóz, gdzie jego ofiarami miało paść dwóch nastolatków. Po powrocie z wyprawy chłopcy opowiedzieli o sprawie rodzicom, a ci zgłosili się do prokuratury. Ksiądz przyznał się do zarzucanych mu czynów