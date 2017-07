Tarnowskie Góry na Liście światowego dziedzictwa UNESCO

Tarnowskie Góry były jedynym miejscem z Polski zgłoszonym do głosowania i jednocześnie jedynym obiektem przemysłowym wśród tegorocznych 34 kandydatur do wpisu na listę. Jest to 15. miejsce w Polsce na Liście światowego dziedzictwa.

– Jesteśmy bardzo dumni z 15. wpisu - Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach na Listę Światowego Dziedzictwa. Cieszymy się, że wpis ten nastąpił w Krakowie podczas pierwszej organizowanej w Polsce sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Ma to dodatkowy symboliczny wymiar, gdyż Polska jako organizator sesji przywiązuje wielką wagę do ochrony dziedzictwa kulturowego – powiedziała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.

Kopalnie ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach to największe i najbardziej znaczące, historyczne kopalnie tych rud w Polsce – świadectwo 500-letnich tradycji górniczych. Położone na Nizinie Śląskiej w południowej części Polski, w jednej z europejskich prowincji metalogenicznych, od średniowiecza były ważną częścią systemu metalurgicznego Europy. Tarnogórskie górnictwo wyróżniało się ponadto rozległym, zintegrowanym systemem odwadniającym i zaopatrującym ludność w wodę, jednym z pierwszych i największych tego typu rozwiązań na świecie.