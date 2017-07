Poszukiwania „złotego pociągu” wkroczyły w nową fazę. Zakończono badania na 65. kilometrze trasy kolejowej

W sierpniu 2015 roku Piotr Koper i Andreas Richter zgłosili odnalezienie „niemieckiego pociągu pancernego”. Według niektórych skład, który mieli namierzyć eksploratorzy to legendarny pociąg ze złotem i kosztownościami, wywieziony pod koniec II wojny światowej z Wrocławia. Pod koniec czerwca eksploratorzy wrócili na 65. kilometr trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, by kontynuować poszukiwania „złotego pociągu”. Do przebadania mają niemal 1,5 hektara. – Prace wykopaliskowe nie pokazały nam tego, czego się spodziewaliśmy. Teraz zejdziemy głębiej i na pewno osiągniemy to, o co zabiegaliśmy – tłumaczył wówczas eksplorator Piotr Koper. W tegorocznych poszukiwaniach nie bierze udziału drugi z założycieli spółki XYZ Andreas Richter.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza” , w sobotę 8 lipca badania na 65. kilometrze trasy kolejowej zostały zakończone. Badania prowadziła dziesięcioosobowa grupa specjalistów. Do badań Piotr Koper zaangażował Przedsiębiorstwo Badań Geodezyjnych z Krakowa, które oddział ma także we Wrocławiu. W czasie prac wykorzystano metodę grawimetryczną, gradient pionowy i sondę elektrooporową. Wyznaczono kilka tysięcy punktów pomiarowych i dzień w dzień systematycznie zbierano dane. Teren został sprawdzony na głębokości 20 metrów. Piotr Koper zapowiedział, że za kilka tygodni wszystko się wyjaśni. Analiza zebranych danych zajmie bowiem około trzech-czterech tygodni. – Albo coś odkryjemy, albo nic tam nie ma – stwierdził eksplorator.