Owsiak apeluje: Zamiast brać się za łby na Krakowskim Przedmieściu przekażmy sobie znak pokoju

10 lipca jak co miesiąc na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się miesięcznica smoleńska.Obecność na kontrmanifestacji zapowiadali Władysław Frasyniuk i Lech Wałęsa, do których dołączyli m.in. Andrzej Celiński czy Stefan Niesiołowski. Plany byłego prezydenta pokrzyżowały ostatecznie problemy kardiologiczne (Lech Wałęsa trafił w sobotę do szpitala), jednak wiele osób, które wcześniej deklarowały obecność na Krakowskim Przedmieściu nadal zapowiada, że weźmie udział w kontrmanifestacji. Miesiąc temu policjanci wynieśli byłego opozycjonistę Władysława Frasyniuka. Obywatele RP, którzy organizują kontrmanifestację zapowiadają, że tym razem w Warszawie pojawi się znacznie więcej manifestantów. Rada Adwokacka już poinformowała, że prawnicy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych tym, którzy zostaną zatrzymani.

Głos w tej sprawie zabrał także szef WOŚP Jurek Owsiak.

„Tak sobie pomyślałem – a gdyby jutro wszyscy, którzy mają zamiar spotkać się na Krakowskim Przedmieściu, przekazali sobie znak pokoju. Jak w modlitwie. I jedna, i druga strona powinna spróbować. Podejrzewam, że jutro, wśród tego tłumu na Krakowskim Przedmieściu, nie będzie nikogo oprócz nas, Polaków. Nie będzie tam kolorów wszystkich ras i wszystkich przekonań świata. Będziemy my, z dziada pradziada, od pokoleń zakręceni na naszą polską historię, Rodacy. I wydawałoby się, że nie ma żadnego powodu, aby wziąć się za łby! Więc niech ktoś, a może wszyscy, zaczną od tego gestu - przekazania sobie znaku pokoju” – zaapelował szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.





„Władysław Frasyniuk i Lech Wałęsa wezwali Polaków, by przybyli zablokować najbliższą miesięcznicę smoleńską. Żeby stanęli naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego w obronie wolności obywatelskich i demokracji. Czy to początek wojny polsko-polskiej czy gesty ciągle mieszczące się w ramach demokracji?” – pyta Eliza Olczyk w okładkowym tekście "Igranie z emocjami". Czy wezwanie do blokady miesięcznicy smoleńskiej to początek wojny polsko-polskiej, czy jeszcze dozwolony w demokracji obywatelski sprzeciw? W najnowszym numerze tygodnika „Wprost”, który trafi do kiosków 10 lipca, a od niedzieli od godziny 20:00 będzie dostępny na e.wprost.pl analizujemy zaostrzającą się przed 10 lipca sytuację w kraju.