„Tusk z Nowoczesnej i PO zrobi jedną partię”

– Od samego początku mówię, że Donald Tusk z Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej zrobi jedną partię. Co lepszych wyssie do siebie i na białym koniu do Polski wróci i będzie próbował budować przeciwwagę dla Prawa i Sprawiedliwości – stwierdził poseł Kukiz’15. Jak dodał, były premier przyjedzie do kraju wcześniej niż w pod koniec listopada 2019 roku, gdy wygasa jego druga kadencja w fotelu szefa Rady Europejskiej.

Marek Jakubiak wskazał, że w jego ocenie, powrót nie wniesie nowej jakości do krajowej polityki, gdyż Donald Tusk „niczego nowego nie wymyśli”. Polityk wyraził również swoje wątpliwości co do skuteczności takiej próby, co wynikać ma m.in. z tego, iż „PiS ma zbyt wiele do zarzucenia Donaldowi Tuskowi”. Wśród potencjalnych zarzutów wymienił aferę Amber Gold.

Według ustaleń opublikowanych na łamach dzisiejszej "Rzeczpospolitej", Donald Tusk sprawdza możliwość stworzenia przed wyborami w 2019 roku nowej formacji politycznej. Dowodami na to mają być m.in. kuluarowe działania i słowa części polityków PO czy słowa szefa Rady Europejskiej po wizycie Donalda Trumpa w Warszawie.