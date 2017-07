Oszukiwał kobiety poznane na portalach randkowych. Wyłudził prawie 30 tysięcy złotych

Funkcjonariusze z Lublina zatrzymali 38-letniego mieszkańca Lublina, który trudnił się oszukiwaniem młodych kobiet. Mężczyzna poznawał je na popularnych portalach randkowych lub okazyjnie, nawiązywał z nimi kontakty towarzyskie, wzbudzał ich zaufanie, a następnie pożyczał od nich pieniądze. Kiedy się na to zgadzały prosił je również o podpisanie dokumentu in blanco, który miał później uzupełnić. Następnie tak przetwarzał dokument, aby wynikało z niego, że to on udzielał im pożyczki. Do tej pory policjanci ustalili dwie pokrzywdzone młode kobiety, które zostały oszukane na kwotę co najmniej 26 tys. zł.

W czerwcu prokuratura przedstawiła mężczyźnie 16 zarzutów z art. 286 par 1 k.k. (oszustwo) oraz 270 par 2 k.k. (wypełnienie blankietu, opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego). Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Pod koniec czerwca został przesłany akt oskarżenia do sądu. 38-latkowi grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Do czasu rozstrzygnięcia sądowego zabezpieczono od sprawcy mienie o wartości 35 tys. zł.