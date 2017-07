Posiedzenie Sejmu wcześniej niż planowano. W porządku obrad dwa kluczowe projekty

O decyzji Konwentu Seniorów poinformował na konferencji prasowej Zbigniew Gryglas. – Dla mnie jest to oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość usiłuje wykorzystać takie rozprężenie wakacyjne, by przyjąć dwie kluczowe ustawy - skomentował po spotkaniu konwentu przedstawiciel Nowoczesnej. Zaznaczył, że chodzi o prawo wodne i podatek paliwowy. – Przypomnę, że chodzi o podwyżkę rzędu 25 groszy na liście, co sprowadza się do kwoty około 200 złotych dla każdego użytkownika pojazdów mechanicznych – oceniał Gryglas.

Poseł.Nowoczesnej przypomniał, że PiS w kampanii zapowiadał realizację programów społecznych bez podnoszenia podatków. – Tymczasem mamy zupełnie inną sytuację, a te dwa podatki o tym świadczą – zaznaczył Gryglas. Niezadowolenie wyrażają także posłowie PO, którzy również przewidują, że pośpiech ma związek z chęcią szybkiego przyjęcia podatku paliwowego.