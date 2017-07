Kaczyński na miesięcznicy o kontrmanifestantach: Ja im tylko podziękuję, bo dawno nie było tutaj takiej frekwencji

– Dziękuję państwu. Ci, którzy próbują odebrać nam prawa obywatelskie, prawa katolików, pewnie sądzę, że będę się nimi zajmował. Nie państwo, ja im tylko podziękuję, bo dawno nie było tutaj takiej frekwencji – mówił Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że kontrmanifestanci "widocznie nie mają innych autorytetów niż Lech Wałęsa". – Można im współczuć – powiedział.

– My będziemy kontynuowali swój marsz aż do momentu, kiedy tu, niedaleko stąd, staną pomniki – Lecha Kaczyńskiego i wszystkich, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej. I wierzę, że wtedy już będziemy też dużo więcej wiedzieli o przyczynach tej katastrofy, o tym, co się stało. Poważne badania prowadzone w skali międzynarodowej są w toku – mówił Kaczyński.

– Wtedy będziemy mogli powiedzieć: nasza misja się skończyła, ale nikt nam nie może w tym przeszkodzić – zaznaczył. Kaczyński dodał, że kontynuowana będzie droga odbudowy polskiego państwa i sprawiedliwości. – Będziemy szli w odwrotną stronę niż ta, po której prowadzili nas poprzednicy z krótkimi przerwami przez wiele lat – podkreślił, wspominając rozliczanie afer poprzedników. Po przemówieniu prezesa PiS posłanka Anita Czerwińska odczytała specjalny apel.