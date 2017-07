Nie tylko przemówienie Kaczyńskiego. Po raz pierwszy podczas miesięcznicy pojawił się specjalny apel

Podczas 87. miesięcznicy smoleńskiej, podobnie jak co miesiąc, przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński, kóry odniósł się do kontrmanifestujących. – Dziękuję państwu. Ci, którzy próbują odebrać nam prawa obywatelskie, prawa katolików, pewnie sądzę, że będę się nimi zajmował. Nie państwo, ja im tylko podziękuję, bo dawno nie było tutaj takiej frekwencji – mówił Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że kontrmanifestanci "widocznie nie mają innych autorytetów niż Lech Wałęsa". – Można im współczuć – powiedział. Zapowiedział też kontynuację tradycji miesięcznic do czasu uczczenia ofiar pomnikami oraz wyjaśnienia przyczyn katastrofy.

Po przemówieniu prezesa PiS posłanka Anita Czerwińska odczytała apel Klubów Gazety Polskiej. Oto jego treść: