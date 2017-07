300Polityka: Wojciech Dąbrowski wyrzucony z PR po wywiadzie z premier Szydło

Portal informuje, że bezpośrednim powodem takiej decyzji jest piątkowy wywiad z premier Beatą Szydło. W rozmowie z 300polityką dziennikarz przyznał, że poproszono go o wzięcie nieplanowanego urlopu z sugestią, że do pracy w Polskim Radiu nie ma już powrotu.

Podczas piątkowej rozmowy dziennikarz pytał m.in. premier Beatę Szydło o to dlaczego nie było jej w grupie, która spotkała się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. – To już kolejna taka sytuacja - można powiedzieć - gdzie jest pani w cieniu. Jak pani to skomentuje? – pytał Dąbrowski. Dziennikarz zapytał szefową rządu również o to, że nie przemawiała na niedawnym kongresie PiS oraz o decyzję UNESCO zakazującą dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej.