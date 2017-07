Rosyjski wywiad infiltruje polski resort obrony? Jest wniosek o wyjaśnienia ze strony Antoniego Macierewicza

Na łamach niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemaine Zeitung” opublikowano artykuł zatytułowany „Die Moskau-Reise des Herrn Kownacki”, w którym zasugerowano, że wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki ma powiązania z Federacją Rosyjską. Autor publikacji wskazał, że polityk miał być członkiem struktur transeuropejskiej prawicy (Sojuszu Europejskich Ruchów Narodowych [AENM] – red.), z którymi są związani m.in. ojciec Marine Le Pen Jean-Marie Le Pen oraz Nick Griffin, szef brytyjskich nacjonalistów. Ponadto wiceszef MON został oskarżony o powiązania z polską prorosyjską partią „Zmiana”, której lider trafił do aresztu. Sam Kownacki zaprzeczył części oskarżeń dziennika.

Słowa wiceministra obrony narodowej nie przekonały jednak przedstawicieli Nowoczesnej. Szefowa klubu parlamentarnego tej partii Katarzyna Lubnauer poinformowała, że do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego skierowano pismo, w którym zawnioskowano o włączenie informacji szefa MON do porządku obrad rozpoczynającego się 12 lipca 45. posiedzenia Sejmu VIII kadencji. Nowoczesna chce, by Antoni Macierewicz udzielił wyjaśnień w sprawie. „kontaktów (Bartosza Kownackiego – red.) z prorosyjskimi nacjonalistami z organizacji >>Zmiana<< oraz możliwość infiltracji MON przez wywiad rosyjski”.