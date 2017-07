Frasyniuk stanie na czele opozycji? Schetyna komentuje

Grzegorz Schetyna zaznaczył, że szanuje Władysława Frasyniuka i jego historię, jednak wybrał on biznes. – On jest bardzo zaangażowany, bardzo potrzebny, ale on nie chce być w polityce – mówił. – Nie można być liderem opozycji, jeśli się nie jest w polityce – podkreślił. Pomysł Michała Kamińskiego, by Władysław Frasyniuk stanął na czele opozycji z poparciem byłych prezydentów Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, nazwał „komiksem politycznym na wakacje”.

Opłata paliwowa

Lider Platformy Obywatelskiej odniósł się także do zapowiadanej podwyżki opłaty paliwowej. Zaznaczył, że jego partia nie poprze tego pomysłu. – Cały rząd się opiera na kłamstwie i propagandzie. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, że trzeba narzucić podatek? Premier Szydło mówi: wystarczy przestać kraść. Zaczęli kraść, że muszą narzucać nowe podatki? – pytał Schetyna.

Pomysł podniesienia opłaty paliwowej o 20 groszy zgłosił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Jego zdaniem, zyskane w ten sposób środki można skierować do Funduszu Dróg Samorządowych. – Jeśli pojawia się taki pomysł, należy go rozważyć. (…) Nie twierdzę, że jest to zły pomysł – powiedziała zapytana o ideę ministra Adamczyka Beata Szydło. Jak dodała, nie oznacza to, że automatycznie wzrośnie cena paliw, choć media wskazywały, iż realizacja scenariusza zaprezentowanego przez szefa resortu budownictwa i infrastruktury może doprowadzić do podniesienia cen o kilkadziesiąt groszy. Fundusz Dróg Samorządowych miałby co roku dysponować kwotą 5 miliardów złotych (połową przychodów ze zwiększonej opłaty paliwowej - red.). Druga część trafiałaby do istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego.

Komisja weryfikacyjna

Lider PO przyznał, że rozmawiał z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz ws. rozprawy przed komisją weryfikacyjną. – Jestem zwolennikiem tego, aby Warszawa, ratusz był reprezentowany na posiedzeniach tej komisji, żeby ktoś mógł dawać świadectwo prawdzie i pokazać, jakim kłamstwem operują. To powinni być ludzie, którzy są zorientowani i którzy będą w stanie w wyraźny sposób pokazać, jak kłamią ci, którzy zeznają – mówił. Zaznaczył, że jest przekonany, że na jutrzejsze posiedzenie przyjdzie przedstawiciel warszawskiego ratusza.