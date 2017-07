Posłowie zamienią się w nauczycieli. Poprowadzą lekcje z wiedzy o społeczeństwie

Zajęcia z politykami w szkołach z województwa świętokrzyskiego mają ruszyć od września i potrwają cały rok. Jak podaje Polsat News, organizatorem akcji #WOSzPOSŁEM jest stowarzyszenie Zespół Pomocy Koleżeńskiej z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Znane są już nazwiska ośmiu posłów, którzy zdecydowali się zaangażować w akcję Zespołu Pomocy Koleżeńskiej. Patryk Stępień, lider organizacji i koordynator programu w rozmowie z portalem ostrowiecnews.pl poinformował, że do akcji dołączyła m.in. była minister Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej. Do programu mogą zgłaszać się szkoły z województwa świętokrzyskiego. Zajęcia mają być prowadzone w ostatnich klasach w szkołach podstawowych i w liceach. Spotkania z politykami będą się odbywać co najmniej dwa razy w miesiącu do końca roku szkolnego.

Zespół Pomocy Koleżeńskiej dobrowolnie i bezpłatnie działa na rzecz innych, na prawach wolontariatu. Prowadzi kampanie edukacyjne, organizuje eventy, koncerty. Członkowie zespołu biorą udział w lokalnych i krajowych wydarzeniach.