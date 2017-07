Tom Hanks przyjedzie do Polski podziękować za Fiata 126p? „Mówił, że chciałby odwiedzić Bielsko-Białą”

W ramach podziękowania za akcję Tom Hanks przygotował specjalne nagranie, w którym wyraził wdzięczność dla mieszkańców Bielska-Białej za zaangażowanie w akcję. Filmik obejrzały setki tysięcy internautów. – Nie moge się doczekać, kiedy poprowadzę Fiata 126p. Obiecuję, że będę o niego dbał. Jestem szczęśliwym człowiekiem – mówił aktor.

Inicjatorka akcji Monika Jaskólska poinformowała, że Tom Hanks przyznał, że chciałby odwiedzić Bielsko-Białą. – Aktor powiedział mi, że chciałby do nas przyjechać. Będę z nim o tym rozmawiała jesienią, gdy polecimy do niego przekazać malucha. Mam nadzieję, że to się uda – podkreśliła.

Jaskólska zaznaczyła jednak, że na chwilę obecną trudno powiedzieć, kiedy dokładnie aktor miałby odwiedzić polskie miasto. Jednocześnie dodała, że „chciałaby pokazać artyście wiele miejsc m.in. fabrykę, w której kiedyś produkowano Fiaty 126p” . – Ale to tylko takie moje pomysły. Wszystko zależy od tego, jak ewentualną wizytę i jej charakter będzie sobie wyobrażać Tom Hanks – przyznała.

Prezentacja Fiata 126p

W jednym z centrów handlowych w Bielsko-Białej odbyła się w niedzielę 9 lipca prezentacja Fiata 126p, który jesienią trafi do aktora Toma Hanksa. Data prezentacji nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia hollywodzki aktor obchodzi bowiem urodziny. Samochód ma trafić do Hanksa na przełomie września i października. Fiat został wyprodukowany 46 lat temu. Auto przeszło gruntowny remont. W maluchu znalazły się m.in. klawisze z maszyny do pisania, których pasjonatem jest Hanks. Zostały one użyte jako włączniki w samochodzie. W pojeździe nie zabrakło też detali nawiązujących do Bielska Białej. Logo miasta umieszczone zostało na drążku zmiany biegów.

Od malucha do pomocy szpitalowi

Wszystko zaczęło się po tym, jak aktor znany m.in. z takich filmów jak „Forrest Gump” czy „Szeregowiec Ryan” w ubiegłym roku na swoich profilach społecznościowych (m.in. Twitter i Instagram) publikował zdjęcia z maluchami, które zwróciły jego uwagę w Budapeszcie. „Jestem podekscytowany moim nowym samochodem!” – pisał Hanks, pozując przy zaparkowanych na ulicy Fiatach 126p. Zdjęcia pochodziły z okresu, gdy Hanks przebywał w Budapeszcie, gdzie kręcono zdjęcia do filmu „Inferno”.

Na pomysł wykorzystania popularności Hanksa i jego nowej miłości wpadli mieszkańcy Bielska-Białej. Znana w mieście aktywistka Monika Jaskólska zorganizowała zbiórkę pieniędzy na malucha, który w założeniu miałby być prezentem dla aktora i sposobem na promocję miasta. Zakup pojazdu sfinansował ostatecznie kierowca rajdowy Rafał Sonik, a pieniądze zebrane podczas spontanicznej akcji trafiły na konto bielskiego szpitala.