Myśliwy śmiertelnie postrzelił rowerzystę w czasie polowania. Usłyszał zarzuty

Chodzi zdarzenie z 25 października 2016 r., do którego doszło w okolicach Mieściska w Wielkopolsce. Policja dostała zgłoszenie o leżącym na prawym poboczu drogi nieprzytomnym mężczyźnie. W okolicy prawego ucha widoczna była rana głowy. Poszkodowany trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. Ustalono, że zmarłym jest 57-letni Paweł P. Na podstawie wyników sekcji zwłok stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy typowe dla użycia broni palnej.

Droga, na której odnaleziono rannego sąsiaduje bezpośrednio z obwodem łowieckim, na terenie którego wcześniej polował zarejestrowany myśliwy Jakub S. W komunikacie na stronie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu podkreślono, że S. znał miejsce, w którym polował. Wiedział, że na linii strzału przebiega droga i może znajdować się na niej pojazd.

„Strzały zostały oddane w warunkach utrudniających właściwą identyfikację otoczenia z powodu gęsto rosnących drzew i krzewów, co nie gwarantowało bezpieczeństwa. W konsekwencji Jakub S. trafił jednym z wystrzelonych pocisków w prawidłowo poruszającego się po drodze rowerem Pawła P.”

Prokuratura zakończyła już postępowanie w sprawie wypadku podczas polowania, a akt oskarżenia trafił do sądu. 21-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, a także naruszenia szeregu przepisów prawa łowieckiego. Grozi mu 5 lat więzienia.