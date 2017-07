Wyłudzenia VAT na ogromną skalę. Wśród zatrzymanych Jarosław K.

Olsztyńscy funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 11 lipca zabezpieczyli ponad 14 milionów złotych w gotówce, zajęli samochody o łącznej wartości ok. 1 miliona złotych oraz zatrzymali właściciela sieci stacji paliw. Czynności mają związek z wcześniejszymi działaniami prowadzonymi przez Delegaturę ABW w Olsztynie.

Na przełomie marca i kwietnia ABW zatrzymała cztery osoby: dwóch organizatorów rozbitej grupy przestępczej oraz dwóch jej członków. W maju tego roku na terenie Piaseczna zatrzymano w tej sprawie kolejnego członka grupy, zajmującego się rekrutowaniem i obsługą logistyczną tzw. słupów. Zatrzymany 11 lipca właściciel stacji paliw jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkowie grupy mieli na celu wyłudzenia podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami, pranie pieniędzy oraz popełnianie przestępstw karno–skarbowych.

Śledztwo prowadzone przez Delegaturę ABW w Olsztynie dotyczy uszczupleń podatkowych w mieniu Skarbu Państwa przy sprowadzaniu paliw płynnych na terytorium Polski. Zatrzymany ostatnio Jarosław K. świadomie nabywał po zaniżonej cenie dla sieci swoich stacji paliwo, pochodzące z procederu przestępczego. Jednocześnie przyjmował korzyści finansowe uzależnione od ilości nabytego towaru. Jarosławowi K. zarzucono udział w wyłudzeniu podatku VAT w kwocie przekraczającej 9 milionów złotych.

Zatrzymany współdziałał z grupą przestępczą rozbitą wcześniej przez ABW. Efektem jego działalności było sprowadzanie do Polski większych ilości paliwa od litewskich i estońskich podmiotów. Generowało to znaczne uszczuplenia w podatku VAT. Skarb Państwa stracił przez to ponad 23 mln złotych.

W śledztwie postawiono zarzuty już 6 osobom. Wobec Jarosława K. prokuratura skierowała wniosek do sądu o areszt.