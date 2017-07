„Panie pośle, pan nie szczeka”. Ostre wystąpienie Gajewskiej i szybka reakcja Macierewicza

Prawo i Sprawiedliwość było blisko kolejnej porażki w sejmowym głosowaniu. Opozycja próbowała zerwać kworum podczas głosowania nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ostatecznie jednak projekt został przegłosowany. Chwilę po tym, głos zabrała Kinga Gajewska - Płochocka z PO. Posłanka opozycji od razu po wejściu na mównicę zwróciła się do jednego z posłów PiS. Jak wyjaśniła później na Twitterze, Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości wykrzykiwał w jej stronę słowa naśladujące dźwięk szczekania psa.

– Panie pośle, pan nie szczeka, bo o pana prawa też będę musiała walczyć, żeby mógł pan wejść do Sejmu – powiedziała. Posłanka dokończyła swoje wystąpienie, ale potem od razu głos zabrał Antoni Macierewicz, którego reakcja na jej ostry komentarz była zdecydowana. Szef MON zwrócił się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. – Uprzejmie proszę o zgłoszenie z urzędu do Komisji Etyki wystąpienia pani poseł – oznajmił Macierewicz.

Przypomnijmy, Kinga Gajewska zwróciła się do marszałka Sejmu z pytaniem o zakaz wprowadzania zwierząt na teren Sejmu i właśnie do tej swojej aktywności odnosiła się we fragmencie wystąpienia skierowanego do Dominika Tarczyńskiego.

Przypomnijmy, w głosowaniu nad przyjęciem ustawy o KRS głosowało 232 posłów (ustawowe kworum wynosi 230 posłów - red.). Za przyjęciem aktu prawnego rękę podniosło 227 parlamentarzystów, przeciwnych było pięciu. Pozostali obecni na sali sejmowej posłowie wyciągnęli karty z urządzeń liczących przez co nie wzięli udziału w głosowaniu.