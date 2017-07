Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę. To pierwszy taki przypadek w tej kadencji Sejmu

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy w tej kadencji Sejmu zawetował ustawę. Chodzi o prawo dotyczące Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Zgodnie z obowiązującym prawem, ustawa ponownie trafiła do Sejmu. Posłowie mogą odrzucić weto większością trzech piątych głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Co zaklada ustawa o RIO?

Dotychczas Regionalne Izby Obrachunkowe zajmujące się kontrolą finansów samorządów były pod wspólną kontrolą premiera oraz sejmików wojewódzkich, które miały kompetencje umożliwiające wybór połowy członków kolegium. PiS chciał pozbawić samorząd wpływu na skład Regionalnych Izb Obrachunkowych. Pomysł był taki, aby prezesa izby i wszystkich członków kolegium powoływała i odwoływała premier na wniosek szefa MSWiA. Ponadto, izby miały uzyskać zupełnie nowe uprawnienia. Do tej pory mogły jedynie kontrolować finanse samorządów pod kątem legalności. Z poprawek wprowadzonych przez posła PiS Piotra Uścińskiego do projektu ustawywynika, że urzędnicy mogliby także oceniać rzetelność i gospodarność samorządowców. Szersze kompetencje oznaczałyby, że PiS miałby niemal nieograniczone prawo odwołania ze stanowiska dowolnego prezydenta, wójta czy burmistrza i zastąpnienia go komisarzem.