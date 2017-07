Hostie bez glutenu? Polscy biskupi przypominają, że problem rozwiązali 8 lat temu

Według noty Konferencji Episkopatu Polski z 2009 roku, polskie parafie w specjalne hostie niskoglutenowe powinny zaopatrywać się w piekarniach zatwierdzonych przez miejscowego biskupa.

Nota KEP

„Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że 347. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniu 11 marca 2009 r. zmieniło decyzję 327. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia 2004 r. dotyczącą udzielania Komunii św. osobom chorym na celiakię. Dotąd osoby te mogły przyjmować Komunię św. pod postacią wina, obecnie mogą ją przyjmować pod postacią hostii niskoglutenowych wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary. W takie hostie parafie powinny się zaopatrywać w piekarniach hostii mających zatwierdzenie miejscowego biskupa. Powyższa NOTA zostanie opublikowana w biuletynie >>Anamnesis<< wydawanym staraniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski” – brzmi treść noty z 2009 roku.

List z Watykanu

Przypomnienie noty z 2009 roku to pokłosie listu prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynała Roberta Saraha, który informował, że produkowanie komunikantów z roślin genetycznie modyfikowanych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy działanie ma doprowadzić do zmniejszenia zawartości glutenu w ostatecznym produkcie. Duchowny wskazał równocześnie, że nie istnieje sposób, by w zgodzie z kościelną doktryną, produkować całkowicie bezglutenowe pieczywo eucharystyczne, gdyż w mące pszennej musi pozostać wystarczająco dużo białka (glutenu – red.), by cały proces mógł odbywać się bez wykorzystywania dodatków.