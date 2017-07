Biskup doniesie na pedofila. Ważne zmiany wchodzą w życie

Wchodząca w życie 13 lipca nowelizacja art. 240 Kodeksu Karnego wprowadza obowiązek zawiadomienia organów ścigania przez każdego, kto uzyskał wiarygodną wiadomość o przestępstwie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz o niektórych przestępstwach natury seksualnej.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik wyjaśnił, że od obowiązku zgłaszania takich przypadków wyłączone jest tylko forum wewnętrzne. Takim forum jest sakrament spowiedzi. Analogicznie należy traktować kierownictwo duchowe, ponieważ w praktyce są to „naczynia połączone”. – Kierownictwo duchowe jest bowiem najczęściej połączone ze spowiedzią – zaznacza ks. Rytel-Andrianik.

W 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nowe „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2015 r. Są one bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie. Dla przykładu, w prawie polskim przedawnienie następuje po 12 latach, a według wytycznych po 20 latach. Ponadto prawo polskie chroni nieletnich do 15 roku życia, podczas gdy w prawie kościelnym nieletni to osoba do 18 roku życia.