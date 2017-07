Minister odpowiedział przeciwnikom opłaty paliwowej. Przywołał szokujące statystyki

– Wszyscy ci, którzy dzisiaj mówią o tym, że opłata paliwowa w wysokości 20 groszy uderza w polskie społeczeństwo zapomnieli o tym, że na drogach samorządowych w zeszłym roku zginęło ponad tysiąc osób – mówił Andrzej Adamczyk. Później minister podawał kolejne dane. – Doszło do 15 tys. wypadków, a ponad 1,5 tys. wniosków gmin o dofinansowanie z budżetu państwa remontu dróg, którymi na co dzień poruszamy się do pracy i szkoły zostało odrzuconych – przekonywał polityk. Adamczyk zapewniał w TVN24, że „opłata paliwowa nie powinna wpłynąć na podwyżkę cen paliwa”.

Przypomnijmy, że Sejm w środę 12 lipca po burzliwej debacie projekt podwyżek opłaty wchodzącej w skład ceny paliwa został przyjęty. Przeciw wnioskowi, a za podwyżką zagłosowało 226 posłów, 182 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Klub PiS niemal w całości opowiedział się za przyjęciem ustawy. Jedynym posłem, który zagłosował przeciw był Łukasz Rzepecki. Od głosu wstrzymał się Bogdan Latosiński. Projekt poparło również dwóch posłów WiS - Kornel Morawiecki i Małgorzata Zwiercan.