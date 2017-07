Iustitia: Kończymy z demokratycznym państwem prawnym. Całą kontrolę przejmie władza polityczna. Jak w Turcji

Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w wypowiedzi dla mediów podkreślił, że projekt Prawa i Sprawiedliwości podporządkowujący politykom Sąd Najwyższy, to zerwanie z demokratycznym, trójpodziałem władzy. – Jest to projekt, którego wprowadzenie będzie oznaczało, że już nie będziemy mieli w Polsce do czynienia z porządkiem prawnym – powiedział. Ocenił, że poprzez tę zmianę nasz kraj wkroczy na ścieżkę wytyczoną prze Turcję Erdogana.

– System, który jest zbudowany na podstawie tego projektu ustawy oraz tych, które zostają wprowadzone, oznacza całkowite podporządkowanie sądownictwa w Polsce obecnej władzy politycznej. Mówiąc krótko: kończymy z demokratycznym państwem prawnym, kończymy z niezależnymi sądami, a całkowitą kontrolę nad tym przejmuje ministerstwo sprawiedliwości i władza polityczna – wyjaśniał Markiewicz. Jako prawnik dawał do zrozumienia, że nadanie politykowi mocy arbitralnego decydowania o składzie Sądu Najwyższego oznacza koniec jakichkolwiek gwarancji prawnych w Polsce. O wszystkim w ostateczności będzie decydował polityk.