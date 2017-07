Zaskakujący wpis Sławomira Nowaka na Twitterze. Do kogo skierowane są słowa byłego ministra?

Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, który pracuje obecnie na Ukrainie, komentuje czasami w mediach społeczościowych polską rzeczywistość polityczną. Kilka godzin temu były polityk PO zamieścił na Twitterze zaskakujący wpis. „Przestańcie straszyć PiSem! To już jest nudne...!” – napisał Sławomir Nowak. Post wywołał burzliwą dyskusję wśród internautów. Wielu komentatorów wymieniało działania Prawa i Sprawiedliwości zaznaczając, że są one niezgodne z prawem. Nie zabrakło również wielu krytycznych opinii pod adresem Platformy Obywatelskiej oraz całej sejmowej opozycji. Część internautów oceniła, że wpis Nowaka jest ironiczny i odnosi się do słów, które były wielokrotnie powtarzane w kampanii wyborczej przez osoby, które uważały, że straszenie Prawem i Sprawiedliwością jest bezzasadne.

W październiku 2016 roku były polski minister transportu Sławomir Nowak został mianowany pełniącym obowiązki szefa Ukrawtodoru, państwowej agencji drogowej na Ukrainie. Wówczas przyjął również tamtejsze obywatelstwo. Premier Wołodymyr Hrojsman przekonywał w ukraińskim parlamencie, że Ukrawtodor potrzebuje międzynarodowego doświadczenia. Z kolei Sławomir Nowak przypominał wówczas, że jako minister transportu odpowiadał za przygotowania polskiej sieci transportowej do piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Mówił, że planuje zreformowanie Ukrawtodoru i włącznie do modernizacji i budowy dróg na Ukrainie zagranicznego kapitału.