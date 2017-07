Rzepliński zwraca się z apelem do prezydenta. „Niech pan tego nie robi Polsce”

– Jak się czyta, to jest takie nieodparte wrażenie, że to raczej regulamin zakładu poprawczego niż ustawa o Sądzie Najwyższym państwa demokratycznego i prawnego – dodał dalej Andrzej Rzepliński. Zwrócił uwagę, że w projekcie poselskim złożonym przez PiS słowo "dyscyplinarny" pojawia się 388 razy. – W nowej ustawie pojęcie "prokurator" pojawia się tylko trzy razy rzadziej niż pojęcie "sędzia". W dotychczasowej - dwadzieścia razy rzadziej – podkreślił.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego uważa, że celem ustawodawcy jest przytłoczenie i zastraszanie sędziów. – Nie tylko tych, którzy będą wyrzuceni jak zdarta płyta na śmietnik, ale również tych, którzy zostaną sędziami Sądu Najwyższego. Wszystkich sędziów w Polsce – argumentował. Jak mówił dalej, ustawa daje prokuratorowi generalnemu „nieporównywalny do innych państw obszar władzy, praktycznie niekontrolowany”. Rzepliński dodał, że w jego ocenie Sąd Najwyższy staje się "departamentem Ministerstwa Sprawiedliwości". Na koniec zaapelował do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy PiS. – Niech pan tego nie robi Polsce – zwrócił się do prezydenta.